Kenia Os revela detalles de su amor con Peso Pluma

Kenia Os sostuvo un encuentro con los medios de comunicación tras su llegada al aeropuerto en la Ciudad de México. Aprovechó para sincerarse por primera vez sobre la relación sentimental que tiene con el cantante Peso Pluma desde hace varias semanas, y es que a través de las redes sociales comparten contenido juntos, lo que demuestra que están derramando miel.

“Todos tenemos la oportunidad de encontrar nuestro príncipe azul, de enamorarnos y de amar libremente con respeto. Estoy viviendo una etapa muy linda en mi carrera y en mi vida personal, y estoy muy contenta de compartirlo ya (…) Sí, claro que mi novio (Peso Pluma) es un príncipe azul“, dijo sobre la experiencia amorosa que está atravesando.

La cantante destacó que igualmente ellos seguirán cuidando esa parte privada de su relación y, tras las fotos que hacen públicas, considera que es completamente normal que las suban a las plataformas digitales, ya que es parte del proceso del vínculo que están llevando. Entonces, no pueden evitar compartir esos momentos de felicidad que tienen.

“Como figuras públicas, tratamos de cuidar esa parte de nuestra vida personal, pero tanto para mí como para él es súper natural, súper lindo poder compartir este amor y estamos compartiendo cosas que nos hacen felices como pareja”, añadió tras las interrogantes de los medios de comunicación. Entre las fotos más recientes que subieron juntos fue de su visita al parque de diversiones de Disney en Estados Unidos, y la sonrisa abarca su rostros.

Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del cantante, y su novia Kenia Os estarían viviendo una de las mejores etapas no solamente amorosas, sino también profesionales, y ese es también el caso de ella: “La verdad es que nosotros disfrutamos en pareja, nos enfocamos en lo positivo, estamos muy contentos viviendo en nuestra vida profesional y nuestra vida privada en conjunto”, respondió a la prensa.

Tras su visita a México, mencionó que se encuentra en la nación para gestionar los trámites de su visa de trabajo y poder seguir haciendo sus cosas con completa normalidad en Estados Unidos. No obstante, detalló que por el momento no existen complicaciones para estar en dicho país, pero es un documento legal que no puede esperar a la fecha de vencimiento para pedir una renovación.

