Peso Pluma y Kenia Os fueron captados muy cariñosos en el Super Bowl

El cantante mexicano Peso Pluma asistió al Super Bowl 2025 en compañía de la cantante Kenia Os. Ambos estuvieron juntos en el Caesars Superdome de Nueva Orleans disfrutando del partido entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chief.

Los rumores de romance entre ambos artistas comenzaron a circular desde hace un par de semanas cuando fueron vistos juntos en el Pegasus World Cup 2025. En este evento Peso Pluma y Kenia Os estuvieron acompañados de otros famosos. Sin embargo, ambos tuvieron una actitud muy cariñosa entre ellos lo que avivó rumores de romance.

Ahora la pareja fue captada disfrutando del Super Bowl y no escondieron las muestras de cariño. Ambos fueron vistos sonrientes y compartiendo tiernos besos, lo que confirma que existe un idilio pero ninguno lo ha confirmado públicamente. Aunque ambos artistas se han dejado ver juntos en diferentes ocasiones, ninguno ha confirmado públicamente tener un romance.

La difusión de estas imágenes ocurren justo un año después del escándalo de infidelidad que protagonizó Peso Pluma cuando era novio de la cantante argentina Nicki Nicole.

Peso Pluma asistió al Super Bowl 2024 en Las Vegas para disfrutar del partido. Sin embargo, fue captado en video caminando en un casino tomado de la mano con una mujer que no era Nicki Nicole.

Esto causó una gran polémica en redes sociales hasta que la propia Nicki Nicole confirmó la infidelidad del mexicano y anunció su ruptura.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedó. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, dijo Nicki Nicole en redes sociales

Desde entonces a Peso Pluma se le ha vinculado amorosamente con diferentes mujeres. El cantante confirmó su relación con la influencer Hannah Howell pero su romance terminó poco después.

