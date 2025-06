¿Quién es Marcelo Gomes da Silva, el estudiante de secundaria que agentes de ICE arrestaron en Massachusetts cuando buscaban a su padre?

Nueva York – Marcelo Gomes da Silva, el alumno de secundaria detenido por agentes del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en medio de una parada de tránsito en Massachusetts, no tiene récord criminal.

Gomes da Silva tiene 18 años y es de origen brasileño.

Su abogada Miriam Conrad, en un recurso de habeas corpus presentado ante la Corte de Distrito de Massachusetts, dijo que el detenido no tiene antecedentes penales en “ningún lugar del mundo” y solicitó su liberación inmediata.

El joven se encuentra detenido en un centro en Burlington.

Según la abogada, su cliente llegó a Estados Unidos desde Brasil con una visa de estudiante en el 2012. El muchacho vivía con su familia en Milford.

“Su visa de estudiante ha caducado, pero el peticionario es elegible y tiene la intención de solicitar asilo“, escribió Conrad a la corte según cita un reporte de la televisora WCVB.

El juez de distrito Richard Stearns decidió este lunes que Gomes da Silva debe permanecer detenido por al menos 72 horas para darle tiempo justo al juez asignado al caso a revisar los méritos del mismo y dirimir cualquier controversia.

El migrante fue arrestado el sábado en la mañana cuando se dirigía a una práctica de voleibol.

El joven conducía el auto de su padre Joao Paulo Gomes-Pereira, quien era la persona a la que buscaban los agentes.

Las autoridades migratorias han defendido su proceder bajo el argumento de que el estudiante se encontraba en el país de manera ilegal.

“Estábamos buscando al padre… detuvieron el vehículo, que era el del padre. Él conducía ese vehículo. Pero como cualquier agente local de las fuerzas del orden, si se encuentran con alguien con una orden judicial o, como dije, que se encuentra aquí ilegalmente, tomaremos medidas al respecto”, dijo el director interino de ICE, Todd Lyons.

Por su parte, la subdirectora del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaugh, argumentó que los oficiales de ICE ejecutaban una operación de control migratorio dirigida a detener al padre, un “inmigrante ‘ilegal’ que tiene el hábito de conducir de manera imprudente a velocidades superiores a 100 millas por hora en áreas residenciales”.

“Los agentes identificaron el vehículo del objetivo y procedieron a detenerlo con la intención de aprehender a Joao Paulo Gomes-Pereira. Tras la detención, arrestaron a Marcelo Gomes-Da Silva, un joven brasileño de 18 años residente ilegal e hijo del objetivo, añadió la funcionaria.

El padre del joven no se ha entregado a las autoridades.

El arresto de Gomes-Da Silva ha provocado el repudio, no solo de activistas, sino de diversos políticos.

Por ejemplo, el senador de Massachussets en el Congreso federal, Ed Markey, tildó de cruel el proceder contra el estudiante

“Marcelo Gomes debería haber estado en la graduación de la preparatoria Milford, no en un centro de detención de ICE. Esto no es seguridad pública. Es crueldad. Se trata de infundir miedo en nuestras comunidades. Me uno a la comunidad de Milford para exigir que el gobierno de Trump y ICE liberen a Marcelo”, compartió mediante un mensaje en la red social X que incluye un video.

La gobernadora Maura Healey dijo estar perturbada e indignada con el caso de Marcelo.

“Estoy perturbada e indignada por los informes de que un estudiante de la preparatoria Milford fue arrestado por ICE camino a su práctica de voleibol (el sábado). Una vez más, los funcionarios locales y las fuerzas del orden han quedado en la ignorancia, sin avisos ni respuestas a sus preguntas”, declaró Healey. “Exijo que ICE proporcione información inmediata sobre el motivo de su arresto, su ubicación y cómo se está protegiendo su debido proceso”, emplazó Healey el domingo.

Los reclamos a favor de la liberación del alumno se extendieron a Milford High School donde ayer cientos de estudiantes salieron de sus salones a modo de protesta.

El superintendente de las escuelas de Milford, Kevin McIntyre, dijo, por su parte, que el distrito escolar no colabora con las acciones de las autoridades migratorias y que defiende a todos los menores que toman clases en su jurisdicción.

“También hemos tenido varios padres detenidos por ICE en las últimas semanas. Estamos consternados por esta noticia”, expuso McIntyre en un comunicado. “Son miembros de la comunidad, estudiantes de nuestras aulas, atletas que compiten representando a Milford, músicos, artistas, amigos y vecinos. Haremos todo lo posible para apoyar a nuestros estudiantes y familias durante estos momentos difíciles”, agregó el portavoz.

ICE arresto a 1,461 migrantes indocumentados en un mes en Massachusetts

En un comunicado ayer, ICE se atribuyó el arresto de unos 1,461 migrantes indocumentados en el periodo de un mes en el referido estado.

Para concretar los arrestos, oficiales de ICE en Boston trabajaron en coordinación con los del FBI (Negociado Federal de Investigaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP), la ATF (Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos), el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado (DSS), el Servicio de Alguaciles federales (USMS) y la Guardia Costera (USCG).

La agencia señaló en el parte de prensa que la mayoría de los procesados tenían antecedentes penales significativos en EE.UU. o en el extranjero.

790 de los detenidos fueron acusados ​​o condenados por delitos en EE.UU. o en otros países, según ICE:

“No se equivoquen: todas las personas que arrestamos infringían nuestras leyes de inmigración, pero la mayoría de estos individuos tenían antecedentes penales significativos. Son delincuentes que victimizaron a personas inocentes y traumatizaron a comunidades enteras: asesinos, violadores, narcotraficantes, depredadores sexuales de menores y miembros de violentas bandas criminales transnacionales. Algunos fueron condenados por delitos violentos en Estados Unidos, y otros eran buscados por delitos en sus países de origen. Todos cometieron el error de intentar subvertir la justicia ocultándose en Massachusetts”, alegaron desde ICE.

