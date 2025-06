El famoso cantante Raphael fue nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación y será homenajeado en noviembre un día antes de la celebración de los Latin GRAMMY en Las Vegas.

La Academia Latina de la Grabación hizo el anuncio a través de un comunicado publicado en redes sociales. “Raphael será reconocido por sus más de seis décadas de carrera como cantante e intérprete polifacético, que lo han convertido en un verdadero embajador de la música latina a nivel mundial”, indicó la institución.

Este premio llega meses después de que el cantante preocupó a sus fans tras ser llevado de urgencia al hospital en Madrid a mediados de diciembre de 2024. Raphael fue diagnosticado con un linfoma cerebral del cual se ha recuperado satisfactoriamente según informó previamente el artista.

Un día antes de la gala de los Latin Grammy se rendirá homenaje a Raphael con el show de un grupo de artistas que interpretarán grandes temas de su repertorio.

“Su estilo inconfundible, su resiliencia y su constante reinvención lo han mantenido vigente a lo largo de las décadas, convirtiéndolo en una fuente de inspiración para las nuevas generaciones de creadores de la música latina”, expresó Manuel Abud, CEO de la Academia.

En un video publicado en sus redes sociales Raphael expresó su agradecimiento por ser nombrado Persona del Año 2025 por la Academia Latina de la Grabación.

“Este maravilloso premio que me ha llegado a las manos es muy deseado por mí durante mucho tiempo y por fin aquí lo tengo. Cuando tú consigues al fin una cosa muy deseada, como he dicho antes, te sientes de maravilla y esto me da cuerda, tener cuerda para muchos años más”, dijo el intérprete.

“Muchas gracias a la Academia de los Grammy Latinos por este reconocimiento… Nos vemos en noviembre para celebrar”, agregó el cantante.

En otra publicación el cantante dijo que siempre ha “soñado recibir desde hace muchos años es la mejor forma de celebrar toda una vida de entrega y amor por la música”.

En diciembre de 2024 Raphael estaba en la grabación del programa La Revuelta en Madrid cuando fue llevado de emergencia al hospital. Tras la evaluación médica se reveló que el cantante fue diagnosticado con un linfoma cerebral.

Tras varios meses de tratamiento el cantante informó que se ha recuperado del problema de salud del que fue diagnosticado. “Queridas amigas, queridos amigos. Como muchas y muchos sabéis, durante los últimos cuatro meses he estado siguiendo un tratamiento médico debido al linfoma cerebral que se me diagnosticó. Con enorme emoción, puedo deciros que me encuentro muy bien y profundamente agradecido”; expresó.

El artista dijo que retomará sus compromisos profesionales. “Con una ilusión inmensa, hoy puedo anunciar que el próximo 15 de junio retomaré mi agenda. Quiero devolveros, en forma de canciones, todo el cariño que me habéis dado durante este tiempo. Os quiero mucho!”, agregó.

