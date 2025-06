Aislinn Derbez confiera que creció entre gritos y tensiones por el conflicto entre sus padres

Con honestidad y sin filtros, Aislinn Derbez abrió su corazón en el podcast ‘Se Regalan Dudas’, y lo que compartió dejó a más de uno con un nudo en la garganta.

A sus 39 años, la actriz decidió hablar sin tapujos sobre una infancia marcada por la violencia verbal, tensiones constantes y la angustia de vivir entre sus padres, Eugenio Derbez y Gabriela Michel, que, según sus propias palabras, “se odiaban a un nivel inimaginable”.

“Cuando vives cosas tan duras en tu infancia, tuve unos papás que se odiaban a un nivel que no te puedes imaginar. Muchos gritos, no querían hablarse entre ellos, entonces era yo el teléfono descompuesto”, contó Aislinn, recordando aquellos años en los que su rol de hija también implicaba ser mensajera entre dos adultos emocionalmente enfrentados.

Y lo que escuchaba a tan corta edad no eran precisamente cuentos de hadas.

“Escuché todas las groserías que tú puedas imaginar a los cinco años. No había consciencia absoluta, estaba entre dos niños papás. Pon tú que mi papá no era tan violento, pero tenía cierta cobardía para no poner límites”, confesó. Dejando ver que creció con adultos que, desde su perspectiva, no supieron manejar sus emociones ni sus conflictos.

Hoy, como mujer adulta, admite que esas experiencias moldearon su forma de relacionarse, su forma de amar y también sus miedos, esforzándose por no repetir esos patrones.

“Al vivir algo tan duro como que siento que te nublas y que empiezas a crear una fantasía en tu cabeza que dices ‘a mí no me va a pasar y yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que eso no pase’”, dijo.

Su matrimonio con Mauricio Ochmann, padre de su hija Kailani, fue un intento consciente por romper el ciclo. Pero no fue fácil.

“Primero digo ‘voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que esta relación sí funcione y sí dure a diferencia de la de mis papás’. Por eso el abandono, poner todos los huevos en la misma canasta, por eso el desvivirme, por esto todo”, relató.

Aislinn Derbez destacó que su principal motivación fue evitar que su hija viviera experiencias similares a las que ella enfrentó durante su niñez.

Mira aquí la entrevista

Sigue leyendo: