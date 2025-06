Expresiones de director de FEMA de que desconocía sobre la temporada de huracanes no le hizo gracia a personal de la agencia

Nueva York – Al personal de la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA) no les hizo mucha gracia la supuesta broma del director en funciones, David Richardson, quien expresó en una reunión que antes de ser nombrado a la posición no sabía que existía la temporada de huracanes.

Este lunes, varios empleados de la agencia supuestamente levantaron las cejas cuando, en medio de una sesión informativa, Richardson manifestó lo anterior.

No está claro si, en efecto, Richardson estaba bromeando, según indica el informe de Reuters, medio que reseñó primero la información. Pero, entre algunos, la declaración aparentemente generó inquietud ante el inicio de la temporada el pasado 1 de junio.

Richardson asumió la dirección interina de FEMA a principios de mayo, luego de que el presidente Donald Trump despidiera a Cameron Hamilton por, aparentemente, no estar comprometido con los planes del republicano para desmantelar la agencia.

Previamente, Richardson fue subsecretario de la Oficina para la Lucha contra las Armas de Destrucción Masiva (CWMD) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). La CWMD lidera las iniciativas del DHS en coordinación con socios nacionales e internacionales para la protección de Estados Unidos ante amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares.

FEMA es parte del DHS.

Antes de laborar en la agencia federal, Richardson se desempeñó como oficial de combate terrestre de la Marina de EE.UU., según su ficha biográfica en la página web de FEMA.

Originario de Waterford, Michigan, el director de FEMA obtuvo una licenciatura en Biología en la Universidad Harding en Searcy, Arkansas.

Medios estadounidenses reportaron el mes pasado que el funcionario, había dicho en una conferencia para todo el personal (all-hands call) que cada una de las decisiones en FEMA, incluyendo las de gastos, pasarían a través de él.

“Yo, y solo yo en FEMA, hablo en nombre de FEMA. Estoy aquí para cumplir la intención del presidente para FEMA”, afirmó Richardson en la reunión previa según reportaron múltiples medios estadounidenses.

En respuesta a la controversia generada por las nuevas declaraciones de Richardson, un portavoz de FEMA dijo que no fue en serio lo que dijo.

“FEMA está completamente concentrada en la respuesta a desastres y en proteger al pueblo estadounidense”, agregó la fuente.

En otras declaraciones que cita Reuters, FEMA expuso que, bajo el mandato de Richardson y de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la dependencia está pasando de ser un peso muerto inflado y centrado en Washington D.C. a una fuerza de desastre ágil y desplegable que empoderará a los actores estatales para brindar ayuda a sus ciudadanos.

Parte del plan de Trump para FEMA se enfocará en delegar más funciones a estados y gobiernos locales en cuanto a la respuesta por desastres.

FEMA es una agencia clave para atender vida y propiedad en medio y después de eventos como huracanes, terremotos e incendios forestales, entre otros.

Precisamente, el mes pasado, Trump anunció el “Consejo de Revisión de FEMA” que tendrá la encomienda de ofrecer recomendaciones para reestructurar la agencia federal.

El organismo fue creado en virtud de la Orden Ejecutiva 14180.

Según se argumenta en el decreto firmado el 24 de enero, menos de una semana después de que Trump asumiera el poder, la Administración quiere mejorar “drásticamente” la eficacia, las prioridades y la competencia de FEMA.

“Las respuestas federales al huracán Helene y otros desastres recientes demuestran la necesidad de mejorar drásticamente la eficacia, las prioridades y la competencia de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), incluyendo la evaluación de si la burocracia de FEMA en la respuesta a desastres perjudica en última instancia su capacidad para responder con éxito. A pesar de haber comprometido casi $30,000 millones en ayuda para desastres cada uno de los últimos tres años, FEMA ha logrado dejar a los estadounidenses vulnerables sin los recursos ni el apoyo que necesitan cuando más lo necesitan”,plantea el documento.

FEMA es la entidad encargada de ayudar a la ciudadanía en las labores de preparación, respuesta, recuperación y mitigación, tanto en estados, territorios y otras jurisdicciones del gobierno federal.

La evaluación que haga FEMA y el desembolso de fondos a jurisdicciones donde se declaró un desastre es esencial para agilizar los procesos de recuperación y reconstrucción.

El caso de Puerto Rico

En Puerto Rico, territorio de EE.UU., COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción, y Resiliencia o COR3) es la dependencia encargada de desembolsar a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro los fondos asignados a través del Programa de Asistencia Pública de FEMA para obra pública permanente.

Hasta el 2 de junio, COR3 había desembolsado $11,869,895,615 para proyectos bajo el programa de Asistencia Pública de los $37,550,702,183 obligados por FEMA, de acuerdo con datos disponibles en la página web de la oficina local. El cálculo incluye partidas asignadas desde el huracán María, en el 2017, hasta el presente.

Antes de que COR3 haga su trabajo de desembolso, necesita que FEMA obligue las partidas de fondos para los proyectos de infraestructura pública, según dispuesto mediante ley federal.

La anterior es una de las razones por la que cualquier cambio en el organigrama de FEMA tendría impacto en la isla, azotada constantemente por huracanes por su ubicación en el Caribe.

En entrevista exclusiva con El Diario la semana pasada, Eduardo Soria Rivera, director de COR3, dijo que no vislumbra un freno en fondos federales de FEMA para proyectos de reconstrucción en la isla. Sin embargo, reconoció que los cambios en la estructura de FEMA que propone la Administración sí podrían significar mayores responsabilidades para las autoridades locales en cuanto a la respuesta por desastres.



“De lo que nosotros hemos discutido y hemos podido analizar hasta ahora y de lo que nos han dicho, puede haber cambios en FEMA, pero eso no significa que nos van a quitar los fondos; significa que van a haber cosas que FEMA antes hacía que la van a tener que hacer los estados. Hasta el momento, no ha habido ninguna discusión relacionada a que vamos a perder fondos. Sí ha habido discusiones relacionadas a que nosotros tenemos que prepararnos a hacer funciones que antes hacía FEMA o que actualmente hace FEMA”, declaró el funcionario.

Cabe señalar que Hamilton había visitado Puerto Rico y se había reunido con la gobernadora Jenniffer González en La Fortaleza. En un mensaje a los medios, se comprometió en agilizar el desembolso de fondos federales a través de FEMA particularmente para la reparación y modernización de la red eléctrica.

En el caso de Richardson, no está claro su compromiso con la reconstrucción de Puerto Rico poshuracanes, pero es un hecho que está alineado a la agenda de Trump para desmantelar FEMA:

La temporada oficial de huracanes en el Atlántico se extiende hasta 30 de noviembre. Aunque la actividad ciclónica puede ocurrir antes y después de estas fechas.

La temporada de huracanes es el periodo de tiempo en el que es más probable que se formen huracanes.

El pronóstico de la NOAA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) para este año apunta a un 30 % de probabilidad de una temporada casi normal, un 60 % de probabilidad de una temporada por encima de lo normal y un 10 % de probabilidad de una temporada por debajo de lo normal. La agencia anticipó entre 13 a 19 tormentas con nombre (vientos de 63 km/h o más).

En resumen, los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), adscrito a la NOAA, predicen una actividad de huracanes superior a la normal en la cuenca del Atlántico este año.

Precisamente, este miércoles, el secretario de Comercio de EE.UU. (del que forma parte NOAA), Howard Lutnick, aseguró que la oficina climática está “preparada” para la actual temporada de huracanes a pesar de la disminución de reportes meteorológicos debido a recortes de personal y otras medidas tomadas por la Administración Trump.

“Contamos con todo nuestro personal de meteorólogos y científicos. (…) Estamos completamente preparados para la temporada de huracanes”, indicó ante un subcomité del Senado encargo de supervisar a la agencia federal.

El reporte de la agencia EFE señala que Lutnick dijo que NWS se encuentra exento del congelamiento en las contrataciones federales que Trump para reducir el gasto federal.

“Tenemos a 2,100 meteorólogos y cientos de otros científicos. (…) Actualmente no hay vacantes en el Centro Nacional de Huracanes (NHC en inglés)”, insistió.

Al ser cuestionado sobre la intención del gobierno federal de disminuir el presupuesto a la NOAA, Lutnick afirmó que los recortes no afectarán la habilidad de funcionamiento de la oficina.

