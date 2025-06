Alerta de salud pública por carne molida con E. Coli distribuida a Whole Foods Market

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS por sus siglas en inglés) emitió una alerta de salud pública sobre un lote de carne molida de res que podrían estar contaminados con E. coli O157 que fue distribuida en Connecticut, Georgia, Illinois y Maryland, y posteriormente se distribuyó a tiendas Whole Foods Market en todo el país.

La alerta se hace para prevenir que los consumidores que compraron el producto entre el 22 de mayo de 2025 y el 23 de mayo de 2025, no lo consuman, lo descarte o lo regresen al lugar de la compra. El FSIS no solicitó un retiro del mercado porque los productos ya no están disponibles para la compra.

¿Cómo identificar el producto?

El problema se descubrió cuando el establecimiento notificó al FSIS que había enviado al mercado un producto de carne molida de res que dio positivo para E. coli O157:H7.

Los productos de carne molida cruda se produjeron entre el 22 de mayo de 2025 y el 23 de mayo de 2025, y se vendieron en presentación de una libra con fechas de vencimiento el 19 y 20 de junio, por lo que se insta a los consumidores a verificar la información del producto en haberla comprado.

“CARNE MOLIDA ORGÁNICA ORGANIC RANCHER 85 % MAGRA 15 % GRASA“, en su presentación de paquetes envasados ​​al vacío de 1 libra, con la fecha de “Usar o congelar antes del 19/06/25” y “Usar o congelar antes del 20/06/25” impresa en la etiqueta. Lleva el número de establecimiento “EST. 4027” dentro del sello de inspección del USDA.

El FSIS publicó en su sitio web una imagen de las etiquetas del producto sujeto a retirada. Crédito: FSIS | Cortesía

¿Cuáles son los síntomas por infección de E. Coli?

Aunque no se ha presentado casos por el consumo de carne bajo sospecha de contaminación de E. coli O157:H7 se llama a estar a los síntomas que se puedan presentar.

Recordemos que la E. Coli es una bacteria que puede llegar a ser mortal. Cuando una persona sufre una infección por esta bacteria puede presentar signos de deshidratación, diarrea con sangre y calambres abdominales de 2 a 8 días (3 a 4 días, en promedio).

Este microorganismo puede llegar ser letal en caso de que desarrollen un tipo de insuficiencia renal llamada síndrome hemolítico urémico (SUH). Esta afección puede presentarse en personas de cualquier edad, pero es más común en niños menores de 5 años y adultos mayores, explica el FSIS.

Cuando esto ocurre, las personas afectadas puede notar la aparición de hematomas con facilidad, palidez y disminución de la diuresis, por lo que se sugiere que buscar atención médica de emergencia de inmediato.

