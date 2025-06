Piojo Alvarado rechazó jugar en el Mundial de Clubes por la selección mexicana

El jugador mexicano Roberto ‘Piojo’ Alvarado reveló este miércoles que rechazó la propuesta de participar en el Mundial de Clubes 2025 de la FIFA para poder unirse a la convocatoria de la selección de México y así poder estar presente en la Copa Oro; esto con la finalidad de ganarse el respaldo de Javier Aguirre para poder estar presente en el Mundial de Fútbol de 2026 que se realizará de manera conjunta en Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó el jugador de Chivas Rayadas de Guadalajara ante diversos medios de comunicación previo a los partidos amistosos que disputará el Tri ante las selecciones de Suiza y Turquía el próximo 7 y 10 de junio, respectivamente, donde reveló que los Tuzos del Pachuca querían hacerse con sus servicios.

“Sí existió la posibilidad. Chivas habló conmigo, pero mi prioridad es la Selección Mexicana. Siempre voy a poner la Selección Mexicana. Obviamente viene un Mundial y quiero seguir peleando por un lugar. Agradezco a Pachuca por tomarme en cuenta, pero creo que la Selección Mexicana es mucho más importante”, expresó el Piojo Alvarado en sus declaraciones.

La decisión de Alvarado demuestra el compromiso que tiene por la selección mexicana y fue muy bien recibida por los hinchas a través de las redes sociales; esto a pesar que la directiva de Chivas había dejado abierta la posibilidad de verlo jugar dentro del Mundial de Clubes al no estar presentes en esta competencia y brindando así la posibilidad de estar activo durante el descanso de la Liga MX.

“Agradezco a Pachuca por tomarme en cuenta, pero en este momento la Selección es mucho más importante”, agregó el Piojo que descartó haber rechazado a los Tuzos por miedo de perder su lugar en el Tri de cara al Mundial 2026. No creo que fuera así, pero a mí pensar le podría quitar el lugar a alguien que se lo había ganado de tiempo atrás, no me hubiera gustado hacer eso”, detalló el jugador azteca.

Sigue leyendo:

–Leyenda de Chivas revela lo que necesita el equipo para acabar con su mala racha

–Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este jueves 5 de junio

–Conmebol sancionó a Segundo Castillo por publicidad encubierta en sus llamativos atuendos