“Redescubre Ponce” en Puerto Rico: desde el Parque de Bombas hasta la ruta del ron y la memoria de Héctor Lavoe

Nueva York – El Parque de Bombas es el segundo lugar más retratado en Puerto Rico solo precedido por el Castillo San Felipe del Morro en San Juan, según los datos del Municipio de Ponce.

Sin embargo, el “renacer” de este pueblo sureño con más de 330 años de historia va más allá de la tradicional estación de bomberos en la popular “Plaza de las Delicias”, en pleno centro de la demarcación.

La llamada “Perla del Sur” o “Ciudad Señorial”, la segunda más grande después de la capital y la más poblada de Puerto Rico fuera del área metropolitana, ha evolucionado para llevar a que el turista la “redescubra” con variadas atracciones y actividades.

La tumba de Héctor Lavoe

Los visitantes que actualmente llegan a Ponce y se desplazan por sus calles complementadas con viviendas y otras estructuras que mezclan la influencia española de la época colonial con lo moderno, pueden escarbar en la vida del salsero Héctor Lavoe hasta visitar su tumba en el Cementerio Civil. También pueden recorrer el Paseo de la Salsa José “Cheo” Feliciano, en honor a otro intérprete renombrado e hijo de esta ciudad.

“A nosotros en Ponce se nos conoce como la ‘Ciudad de la Salsa’. Sabes que aquí hay grandes exponentes como Héctor Lavoe, Pete ‘El Conde’ (Pedro Juan Rodríguez), la Sonera Ponceña, Cheo Feliciano, que fueron grandes exponentes de la salsa, y sabemos que eso ha sido un puntillazo de la búsqueda. Al principio, cuando nosotros empezamos a desarrollar esta campaña turística (Redescubre Ponce), nos dimos cuenta que uno de los locales más visitados, que la gente pedía, era ir al cementerio a ver la tumba de Héctor Lavoe. Hicimos un recorrido, la ‘Ruta de la Salsa’. Los llevan al cementerio, a la casa de Cheo Feliciano; desarrollamos y explotamos el paseo Cheo Feliciano con salsa todos los fines de semana”, dijo a El Diario la alcaldesa Marlese Sifre Rodríguez.

“City of Rum”

En la entrevista con este rotativo, la ejecutiva municipal, que juró al cargo en enero pasado tras fungir como vicealcaldesa, también destacó los esfuerzos de su Administración en coordinación con la Oficina de Fomento Turístico para promover al municipio como la “Ciudad del Ron” o “City of Rum”.

Mediante la iniciativa, se ofrece una experiencia enfocada en este licor y su vínculo histórico con Ponce que incluye una experiencia Inmersiva, así como un viaje en “El Chu-Chu Tren o la opción de recorrer los puntos más emblemáticos de Ponce en autobús.

“Hemos hecho una ciudad inmersiva que es el nuevo paquete de ‘City of Rum’. Nosotros somos una ciudad del ron. El ron siempre es catalogado como del Caribe….En Ponce, tenemos la industria del Ron Don Q que se hace aquí en nuestra ciudad, y tenemos una historia bien rica, en términos económicos y de comercio que eso incluye lo que es el Distrito del Castillo Serallés”, destacó la funcionaria.

El Distrito del Castillo Serrallés

El Distrito del Castillo Serrallés es lo que rodea la mansión estilo español que data del 1930. El antiguo hogar de la familia Serrallés se convirtió en un museo, pero también incluye un jardín japonés, la Cruceta del Vigía, y otros edificios históricos. El castillo fue construido por la familia, dueña de la referida marca de ron.

Sifre Rodríguez explicó que la estructura pasó a ser parte del municipio luego de que el Ayuntamiento se lo compró a los herederos de la familia. Actualmente, se administra a través de un patronato que incluye una junta de directores. Aunque propiedad del municipio, es el Patronato del Castillo Serrallés Inc. el que se encarga de gestionarlo.

En el “Don Q Rum Tour”, los visitantes recorren el espacio a través de elementos de realidad virtual y aumentada para conocer la historia del ron en Puerto Rico y el desarrollo de la marca.

Distrito del Castillo Serrallés en Ponce. Foto: cortesía del Municipio de Ponce.

“Puedes tener la experiencia de hacer el ron, tomándolo, preparando cocteles…una degustación del ron allí mismo en el Castillo Serrallés. Tenemos una experiencia inmersiva que es la única en Puerto Rico donde te paras a ver en unas paredes gigantes lo que es la historia de la caña y el ron”, abundó la alcaldesa.

El proyecto fue inaugurado a finales del año pasado con fondos de la Ley de Rescate Estadounidense (ARPA) para responder a crisis de salud pública de COVID-19 y sus efectos económicos. Ponce recibió unos $84 millones, reveló la funcionaria.

“Además de tener esa historia que nos permite desarrollarla…tuvimos una oportunidad con los fondos de recuperación que fueron los que (Joe) Biden ofreció con la pandemia. Los fondos federales que se enviaron de ARPA eran, precisamente, para crear movimiento y desarrollo económico y turismo, para que pudiera mejorar la economía ante la recesión que hubo por la paralización de nuestros comercios con la pandemia. De ahí corrió la imaginación sobre cómo explotar lo mejor de nuestra ciudad teniendo, precisamente, ya un Castillo Serrallés…”, explicó sobre “City of Rum”.

El impacto de “Redescubre a Ponce”

La meta de las autoridades municipales es demostrar que Ponce está de vuelta tras desastres naturales como huracanes y terremotos que afectaron diversas estructuras en el municipio, además de cambios en la Administración luego de que el exalcalde Luis Irizarry Pabón renunciara a la reelección.

“La campaña nuestra es ‘Redescubre a Ponce’. Ponce es una ciudad histórica, con una estructura y una arquitectura maravillosa. En sus tiempos, fue la ciudad del desarrollo, del comercio. Así que nosotros pasar por unos cambios de Administración, más todo lo que ha sufrido la ciudad con terremotos y huracanes; es como un nuevo resurgir, nace una nueva ciudad, y es en lo que nosotros nos hemos enfocado. Restructurar nuestros museos que fueron altamente abatidos por terremotos, el Teatro La Perla, el Parque de Bombas, todo ese esfuerzo en conjunto es lo que nosotros estamos trabajando con este renacer, con este redescubrimiento, con esta nueva ciudad”, describió Sifre Rodríguez al tiempo que reconoció la colaboración de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

La campaña desarrollada en asociación con la agencia Populicom fue seleccionada como finalista en los SME Digital Awards 2025, que reconoce las mejores estrategias y campañas de mercadeo digital desarrolladas en Puerto Rico.

Llegada de “Icon of the Seas” al Puerto de Ponce

A estos esfuerzos se sumó la llegada del crucero más grande del mundo al Puerto de Ponce recientemente.

“Icon of the Seas”, de la compañía Royal Caribbean Cruises, arribó a la ciudad el 7 de mayo y tiene nuevas visitas programadas para el 11 y el 25 de junio.

“Icon of the Seas” de Royal Caribbean tiene otras dos paradas programadas este mes en Ponce. Foto: cortesía del Municipio de Ponce.

El impacto económico en la región sur se estima en $1.5 millones.

“Hicimos un gran esfuerzo para que, no solo la ciudad de Ponce, sino la región sur, pudiéramos dar un gran ofrecimiento. La región completa ha sido altamente abatida por terremotos, por huracanes, por pandemia… Ponce, como cabecera de la región ha sufrido todo lo que eso conlleva. El que nosotros nos unamos como región y que Ponce, como cabecera de esta región, permita esa colaboración para que se mire nuestra ciudad como un destino turístico y como un puerto de transbordo que están viniendo barcos y cruceros, nos permite promocionarnos al mundo”, recalcó la alcaldesa quien adelantó que “Star of the Seas” hará una parada técnica en el puerto en agosto.

Ese mismo mes, Marella Cruises también llegará a la ciudad.

“El puerto tiene un movimiento de dinero de millones de dólares al año; mueve melaza, madera…y tiene la capacidad por su hondo calado de recibir cruceros, y ahí es que tenemos la visita del más grande del mundo, Royal Caribbean, porque no tenía capacidad de estar en cualquier otro puerto debido a lo grande que es…”, expuso sobre la potencialidad del puerto.

La llegada de cruceros al Puerto de Ponce incentiva el desarrollo económico. Foto: cortesía del Municipio de Ponce.

“Ahí visibilizamos la capacidad de nuestros empleados del puerto, de la logística, de recibir barcos grandes y nos puso a correr como ciudad”, añadió.

La funcionaria dijo que el huracán Fiona, en septiembre del 2022, retrasó las labores de reparación del desembarcadero, pero que tratan de agilizar los trabajos con los fondos federales provistos por FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias).

“Fiona nos dañó nuevamente las grúas después de que las habíamos arreglado. Pero, en esta ocasión, el daño a la grúa fue eléctrico, y ya se está trabajando. Pero, sí, FEMA dio dinero para la reparación de esas grúas”, confirmó.

Los retos de la reconstrucción

Entre los retos que enfrenta Ponce, que recibe unos 700,000 turistas al año de Estados Unidos, el continente europeo y hasta de la India, se encuentra la reconstrucción de la zona recreativa La Guancha, y, en particular, su paseo tablado, también con fondos de FEMA.

De acuerdo con la alcaldesa, el tablado se removió tras conversaciones con la oficina federal en las que insistió en la necesidad de demoler toda la estructura.

“El reto era… que ellos se dieran cuenta que tuvo daños La Guancha, con (el huracán) María, y tuvo daños con el terremoto (del 2020); cómo ambas incidencias coinciden y se pueda ver como un solo proyecto, porque los daños de María te rehabilitan unas cosas; los daños del terremoto te rehabilitan otras”, explicó.

Los procesos implican el cumplimento con todas las regulaciones ambientales y de mitigación, añadió la alcaldesa.

“Obviamente, FEMA te hace lo mismo que había; no es que va a hacer exactamente igual el diseño, pero tiene que tener tanta cantidad de quioscos, tanta cantidad de baños, tiene que ser en ese espacio y nada nuevo. Pero, sí, contemplando que está en una zona marítimo; que somos una isla y estamos en el Caribe, y podemos seguir recibiendo el embate de huracanes; cómo hacerlo resiliente y hacerla fuerte de manera que perdure…”, abundó.

La entrevistada dijo que incluso viajó a Washington D.C. mientras se encontraba como interina para discutir el estatus de los trabajos en La Guancha y maneras para avanzar con el proyecto.

Para que los comerciantes que hacían negocios en el área del tablado pudieran continuar operando, se habilitó “La Guancha FoodTruck Park”.

“Lo primero es que los comerciantes que estaban en el tablado, estaban cerrados, y nosotros hicimos un parque de ‘food truck’ con los mismos comerciantes que habían sufrido los daños de su estructura en el tablado, y los pusimos en la calle temporeramente…le dimos vida al sector. Reconstruimos otras áreas como el Parque del Niño; hicimos el proyecto ‘Pa’l Agua’, que es bien importante, porque aunque nuestra playa no es de grandes profundidades, pero sí permite con este proyecto que personas con discapacidad funcional puedan, con su silla de ruedas, llegar hasta el mar. Es un ‘matre’ que nosotros hemos puesto hasta el agua, y eso ha sido un atractivo para todos, inclusive en el mismo barco y en los cruceros”, resaltó.

La expectativa es que el espacio esté completado en diciembre para que los comerciantes que se ubicaron cerca de la carretera trasladen sus operaciones.

El estimado conservador de la alcaldesa sobre el tiempo que tomaría completar toda la reconstrucción de la zona es de tres años.

Sifre Rodríguez expondrá los avances y retos de Ponce a nivel de turismo en un conversatorio que se celebrará mañana como parte de los eventos de la Semana Puertorriqueña en Nueva York que culminará con el desfile o “parada” en la Quinta avenida, en Manhattan, el domingo.

Alcaldes participan este viernes de conversatorio sobre turismo en NYC

El “Conversatorio sobre el Empoderamiento de las Comunidades y las Oportunidades en la Industria de Turismo” se realizará en La Casa de la Herencia Cultural Puertorriqueña, Inc., ubicada en El Barrio’s Artspace PS 109, bajo la coordinación de Wilson Nazario, encargado de la Delegación de Puerto Rico.

El encuentro contará con la participación de empresarios de la industria turísticas, alcaldes y otros oficiales del gobierno.

Como parte de los eventos, se celebrará el “Día de la Piña Colada” que incluirá una mini conferencia sobre la creación de la bebida características de la gastronomía puertorriqueña.

La Delegación de Puerto Rico que participará en el desfile boricua de NY el domingo trabaja en una escultura que simula una piña colada. Foto: cortesía de Wilson Nazario

“A parte del homenaje que deseamos hacer a la piña colada, es importante señalar que estaremos discutiendo ampliamente las agendas y programas que ofrecen algunos municipios tanto al turista del extranjero como a los propios puertorriqueños. Hemos invitado a expertos en el tema, a alcaldes como el de Camuy, Jayuya, Mayagüez, Hormigueros, Juncos, Arecibo, Ponce y otros para que nos hablen del éxito de sus proyectos. De igual forma estamos incluyendo el tema de turismo médico, turismo agrícola y turismo hotelero donde contamos con la visión de universidades que preparan a la fuerza trabajadora que atiende las necesidades del turista visitante”, adelantó Nazario.

Para la alcaldesa, que por primera vez participará en el conversatorio y en el desfile, la actividad es una gran oportunidad para todos los municipios participantes.

“Yo creo que es una gran oportunidad, no solo para Ponce, sino para que todos los pueblos puedan estar allá representando a sus ciudades y dándole la oportunidad de mostrar el crecimiento que tienen, cómo se están desarrollando, los retos que tenemos como ciudad para poder seguir atrayendo turistas a Ponce. Así que eso es parte de lo que nosotros estamos buscando con esta participación nuestra de posicionar a Ponce a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial como un buen destino…”, consideró.

“Esta oportunidad de conversar sobre el turismo municipal que es bien importante para nosotros, porque esa es nuestra isla, esa es nuestra meta…”, continuó.

“Nosotros queremos que la gente venga directamente a Ponce, y que, de Ponce, salgan a otros pueblos. No como acostumbran, llegan a San Juan y buscan otros pueblos, sino al revés. Esa es nuestra meta”, puntualizó la alcaldesa.

En el 2017, el Desfile Nacional Puertorriqueño se le dedicó a Ponce. Este año le corresponde a Aguas Buenas.

Sigue leyendo:

Olga Tañón encenderá “Parada puertorriqueña” en NYC el 8 de junio como “Reina” del evento

(VIDEO) Director de COR3 en Puerto Rico sobre los retos para completar proyectos de reconstrucción: “La inflación nos mata”