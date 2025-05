(VIDEO) Director de COR3 en Puerto Rico sobre los retos de los proyectos de reconstrucción: “La inflación nos mata”

Nueva York – El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico, Eduardo Soria Rivera, dijo que la falta de recurso humano, que incluye a contratistas, sumado al aumento en los costos por inflación de los proyectos, son parte de los retos que continúa enfrentando el proceso de reconstrucción poshuracanes en la isla.

En entrevista exclusiva con El Diario, el funcionario seleccionado por la gobernadora Jenniffer González Colón para encaminar los trabajos dirigidos a reparar y levantar infraestructura pública en coordinación con agencias federales como FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), especificó que la cantidad de proyectos de obra permanente que ejecutan asciende a unos 27,000 y los subrecipientes son más de 700.

A los fines de avanzar con los trabajos, ya que no se pueden hacer todos a la vez, Soria Rivera reveló a este periódico que el enfoque del Gobierno que representa es priorizar ciertos proyectos con base en factores como los ingresos que generarían en los municipios, por ejemplo.

“La primera estrategia que estamos implementando es priorizar”

“La primera estrategia que estamos implementando es priorizar. La reconstrucción es un universo inmenso; son alrededor de 27,000 proyectos, 700 y pico de subrecipientes, y, ciertamente, no se puede hacer todo el trabajo a la misma vez. Nosotros nos estamos enfocando en hablar con todos los subrecipientes y buscar dentro de todos los proyectos, que todos son importantes, cuáles son los prioritarios; cuáles son los proyectos que queremos ejecutar primero; cuáles queremos que primero estén diseñados, que FEMA los trabaje, y los que queremos pasar por la construcción primero”, expuso Soria Rivera.

COR3 es la dependencia que maneja diversos fondos para la recuperación por desastres, que incluye los de FEMA, el Departamento de Vivienda federal (HUD), y partidas bajo leyes como CARES (Ley de Ayuda, Auxilio y Seguridad Económica), y la del Plan de Rescate Estadounidense, entre otras.

En el caso de FEMA, y, según los datos más actualizados en la página web de COR3 hasta el 19 de mayo, desde el huracán María al presente, en total, se han obligado el 92% de los fondos federales asignados que son manejados directamente por la oficina. De esos, un 28% ha sido desembolsado.

Los fondos de FEMA se dividen en los de Asistencia Pública y los de Asistencia Individual. Los primeros son los que corresponden a proyectos de obra permanente en agencias, municipios y organizaciones sin fines de lucro; mientras que, bajo el otro renglón, se proveen fondos para ayudar a los damnificados inmediatamente después de una declaración federal de desastre o emergencia.

Entre ambos programas, los datos de COR3 actualizados hasta la misma fecha, arrojan que, de los $51,788,179,953 fondos obligados por FEMA, $24,784,561,168 habían sido desembolsados.

La Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, adscrita a la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (AAPP), fue creada el 23 de octubre de 2017 bajo la Orden Ejecutiva OE 2017-65 en respuesta al requisito federal que establece que los estados y otras jurisdicciones del gobierno de Estados Unidos, como territorios, deben tener un GAR (Representante Autorizado del Gobierno) para supervisar y dirigir a nivel local los esfuerzos posdesastre.

El GAR se designa como parte de un acuerdo entre FEMA y la jurisdicción después de que el presidente declara un desastre mayor, según las disposiciones de la Ley Stafford. El GAR proporciona supervisión y dirección de la respuesta y recuperación ante desastres o emergencias en nombre del gobernador, o, en este caso, la gobernadora.

En ese contexto, El Diario también indagó sobre el estatus de la propuesta de González para pasar las funciones que actualmente encabeza COR3 a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Gobierno de Puerto Rico (AFI), y el impacto que el cambio tendría en los procesos.

A continuación la primera parte de la entrevista a Eduardo Soria Rivera, director de COR3:

El Diario: “¿En qué usted se ha enfocado en estos primeros meses como director de COR3?, ¿qué está en las primeras líneas de su agenda en términos de la reconstrucción?”

Soria Rivera: “La primera estrategia que estamos implementando es priorizar. La reconstrucción es un universo inmenso; son alrededor de 27,000 proyectos, 700 y pico de subrecipientes, y, ciertamente, no se puede hacer todo el trabajo a la misma vez. Nosotros nos estamos enfocando en hablar con todos los subrecipientes y buscar dentro de todos los proyectos, que todos son importantes, cuáles son los prioritarios; cuáles son los proyectos que queremos ejecutar primero; cuáles queremos que primero estén diseñados, que FEMA los trabaje, y los que queremos pasar por la construcción primero. Para darle un ejemplo, un municipio pequeño, puede tener sobre 160 proyectos. Uno piensa en proyectos y la gente piensa que es ir a un sitio como Home Depot y comprar tres sacos de cemento; pues no, cada uno de esos proyectos, requiere diseño, aprobación de FEMA, subasta de construcción y que un contratista ejecute el proyecto para después poder pagarlo. O sea, los proyectos tienen diferentes tamaños, pero son iguales de complejos en términos del proceso. Sabiendo nosotros eso y entendiendo que hay un poco de atraso, nos dimos a la tarea de buscar aquellos proyectos que fueran los más importantes”

“Algunos criterios de importancia son la cuantía del proyecto; otro criterio sería el impacto que tendría que ya sea en el municipio o en la agencia…Puede ser un proyecto que genere ingreso para el municipio, y aunque no sea un proyecto que sea de mucho dinero, pero es uno que le da al municipio unos ingresos en caso de poder completarlo. Proyectos, por ejemplo, de turismo. Por ponerle un ejemplo, un proyecto en Ponce que es importante porque La Guancha es un imán para los turistas”

Las causas de los retrasos en los proyectos de reconstrucción en Puerto Rico

El Diario: “Se le critica mucho al gobierno federal de que hay muchos pasos antes de que (un proyecto) se traduzca en una obra pública…Pero, en estos momentos, por la información que usted tiene y la investigación que ha hecho, ¿cuál es el mayor impedimento que continúa retrasando las labores de reconstrucción en Puerto Rico o las obras que se tienen contempladas?”

Soria Rivera: “Se pueden resumir, quizás, en tres. Número uno son las evaluaciones ambientales y de preservación histórica. Eso toma tiempo, no porque FEMA quiera que tome tiempo, sino porque FEMA tiene que consultar con otras agencias esos asuntos, y, a base de las consultas que reciben, pues es que ellos toman alguna determinación. Ellos no controlan el tiempo que tardan esas agencias federales en contestarle las consultas…Esa parte de evaluación ambiental y preservación histórica le puedo decir que, dentro del proceso de FEMA, es lo más complicado de superar, porque ni siquiera FEMA lo controla…Del lado de FEMA, eso es un problema. Del lado de nosotros, de la ejecución, tenemos un poco de problema con el recurso. Todos estos proyectos requieren diseño, y se necesitan, no un arquitecto y un ingeniero, es un equipo…Un diseño requiere muchas cosas. En Puerto Rico, ¿tenemos profesionales que se dedican a eso, pero esos profesionales pueden absorber 27,000 proyectos a la misma vez?, la contestación es que no. De la misma manera que FEMA tiene que consultar unas cosas, un arquitecto o ingeniero tiene que hacer unas consultas antes de yo hacer unos planos y recomendar un diseño. Y eso es en el plano solamente del diseño. Una vez FEMA aprueba el proyecto, tenemos el otro issue que son los contratistas de construcción. La realidad es que no hay suficientes contratistas para hacer todo el trabajo a la misma vez. Hay pocos, y son contratistas que necesitan cumplir con unos requisitos que tiene FEMA…”

“La inflación nos mata”

El Diario: “Durante la pasada Administración, una de las luchas grandes fueron los estimados de costos (de los proyectos) por (el aumento en la) inflación, y que eso estaba alejando a contratistas de comprometerse con los proyectos más grandes en Puerto Rico. ¿Esa discusión sigue siendo clave y continúa afectando los procesos? Si es el caso, ¿hasta qué punto y qué están haciendo ustedes para lidiar con el mismo? Tengo entendido que es FEMA quien tiene que proceder en esa dirección”

Soria Rivera: “La inflación nos mata, porque una vez FEMA me aprueba el proyecto, voy a la subasta de construcción, me encuentro que el proyecto me sale por encima de lo que FEMA me obligó, yo tengo que regresar a FEMA para pedirle la diferencia, y eso de regresar a FEMA toma tiempo…En lo que FEMA me hace ese aumento en costos, pueden pasar varias cosas; puede que el contratista se me vaya; puede que se me venza la subasta o puede ser que yo tenga que hacer otro proceso de subasta y que el costo me salga más alto que lo que me salió el primero. Se crea como una dinámica, como un círculo vicioso diría yo, que como la subasta se tarda, me suben los costos. Cuando me doy cuenta que me subieron los costos, pido dinero a FEMA, pero en lo que FEMA me lo da, pasa un tiempo y vuelve la inflación. El nivel de inflación que nosotros tenemos en Puerto Rico hace que cada seis meses tenga un aumento en costos y esos aumentos en costos los contratistas no lo van a absorber. A veces, tenemos proyectos que pasan tres y cuatro veces por FEMA para solicitud de aumento en costos. El problema es exponencial porque FEMA tiene que ver el mismo proyecto tres y cuatro veces. Imagínese la cantidad de esfuerzo y trabajo que requiere todo eso. Del 2020 en adelante, nos ha tocado una época difícil”

“En Puerto Rico también estamos compitiendo, no solo municipio con municipio o agencia con agencia por esos contratistas, también en la empresa privada hay desarrollo; hay desarrolladores haciendo obra, así que también tenemos la competencia de esa industria privada que muchas veces acaparan con sus proyectos”

La posible eliminación de COR3

El Diario: “¿En efecto, COR3 va a dejar de existir?, ¿va a pasar a la Administración de Financiamiento de Infraestructura (AFI)? ¿Qué conversación usted ha tenido con la Administración (de Jenniffer González) en esa dirección y de qué manera esto afectaría los procesos que ya están corriendo?”

Soria Rivera: “Yo entiendo la preocupación que tiene la gobernadora y la intención que tenía de hacer cambios en la oficina para mejorar, pero, ciertamente, tanto ella como yo, no nos esperábamos tampoco que hubiera un acercamiento del gobierno federal de querer eliminar FEMA o de querer reducir el tamaño de FEMA para que los estados se hagan cargo. Yo pienso que eso ha cambiado un poco la dinámica y ha atrasado un poco los cambios en COR3, porque no podemos hacer cambios si no sabemos qué va a hacer el gobierno federal. Si nosotros eliminamos o reducimos a COR3, eso nos puede afectar con un posible cambio que pueda tener FEMA, que entendemos que esos cambios van a salir entre octubre y noviembre de este año. No creo que sea sabio hacer cambios drásticos, y entiendo que esta es también la posición de la gobernadora. Ciertamente, ella está insatisfecha con lo que tenemos, pero no es sabio hacer cambios por ahora porque no sabemos qué cambios vamos a tener del gobierno federal, que necesitemos, a lo mejor, hasta aumentar la oficina en vez de eliminarla”

“El asunto de cambiarnos a AFI o cambiarnos a otra agencia yo diría que es una cuestión procesal. COR3 es una oficina administrativa, lo que es importante es la figura del GAR (Governor’s Authorized Representative o Representante Autorizado de la gobernadora) que yo tengo esa designación”

El Diario: “(En el organigrama de respuesta a desastre bajo la Ley Stafford) están las autoridades federales, pero tiene que haber un representante, en este caso en el territorio de Puerto Rico, para que maneje esa cantidad de fondos federales que se están enviando, y a esa figura se le llama GAR…¿Hay campo de acción en la ley federal para que pueda haber otro GAR que no sea el representante de COR3 en caso de que eventualmente se cambien (las funciones) a AFI?

Soria Rivera: “Sí, es muy fácil de hacer. Incluso, el GAR, históricamente, ha estado en OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto). El GAR por muchos años estuvo en OGP… Después lo cambiaron a Manejo de Emergencias, cuando llegó (el huracán) María, y después decidieron sacarlo de esa oficina y ponerlo bajo las AAPP (Autoridad para las Alianzas Público Privadas), que es donde nosotros estamos actualmente. Se lo voy a poner de una manera bien sencilla, si a mí me ponen en el Departamento de la Familia mañana, yo hago lo mismo; donde yo esté ubicado, no tiene que ver con mi función. Mi función es ser el enlace con FEMA; asegurarme de que las políticas y procedimientos se siguen, hacer los pagos, y yo puedo hacer eso desde Fortaleza, desde AFI…incluso la oficina puede dejarse de llamar COR. Lo importante es que yo tenga una estructura de empleados que me dé apoyo a estas funciones”

El Diario: “¿Esto no retrasaría más (los procesos) ?, porque si ya está todo estructurado bajo COR3 y entonces tenemos que cambiar a la otra agencia las funciones de COR3. ¿Esto no es precisamente contraproducente?, porque si estamos tratando de agilizar y tenemos que mover todo a otra agencia…”

Soria Rivera: “Depende cómo se haga. Si a mí me cambian mañana para el Departamento de la Familia y yo me puedo llevar a todos estos empleados o llevarme empleados que hagan funciones similares, no pasa nada…Yo me puedo mudar de sitio. Lo que importa es que esté la estructura, de que yo tenga esas personas que reciben los fondos, hacen los pagos, verifican las subvenciones, le dan asistencia a los municipios y a las agencias, no importa cómo le llamemos a la oficina, lo que importa es la función. Si no hay un GAR o una persona como yo, los fondos de FEMA no pueden existir. La Ley Stafford exige que haya un GAR, y tenemos un GAR y ese soy yo. ¿Cómo el GAR trabaja sus fondos?, los estados tienen diferentes estructuras”

“Cuando en el plan de gobierno de la gobernadora ella plantea que quiere eliminar COR3, yo la entiendo. Ella quiere cambiar a COR3 y los procedimientos para hacerlo más ágil, y quizás, reducir la agencia. Pero, ¿qué pasa?, nos encontramos con que hay cambios en FEMA, y, ciertamente, no es sabio, y la gobernadora entiende eso, yo hacer cambios ahora si no sé lo que va a hacer FEMA. Lo que yo preveo que va a pasar con FEMA es que nos van a dar más responsabilidades. Por lo tanto, yo tengo que quedarme tranquilo y prepararme para esas responsabilidades nuevas que voy a tener, porque yo estoy seguro que FEMA no se va a quedar como está. La estrategia de nosotros actual es tratar de empujar la reconstrucción; utilizar todos los fondos que podamos y esperar a ver qué cambios estructurales va a hacer FEMA; qué cosas yo voy a tener que hacer ahora que FEMA hacía antes; modificar la estructura; posiblemente, agrandar la estructura porque no lo puedo hacer con menos gente de los que tengo y adaptarme a la nueva filosofía del presidente (Donald Trump), quien es quien dicta la pauta de cómo funciona FEMA”

En la segunda parte de la entrevista, Soria Rivera contesta preguntas sobre el potencial impacto de la reestructuración de FEMA en la isla; pendientes a la sección de Puerto Rico en El Diario para actualizaciones.

