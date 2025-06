Vasiliy Lomachenko confirmó su retiro del boxeo a los 37 años

El ucraniano Vasiliy Lomachenko confirmó este jueves su retiro del boxeo a los 37 años, cerrando una carrera que lo consagra como uno de los mejores pugilistas de la historia tanto en el ámbito amateur como profesional.

Lomachenko, considerado por muchos como el mejor boxeador amateur de todos los tiempos con un asombroso récord de 396 victorias y solo una derrota, fue doble medallista de oro olímpico (Beijing 2008 y Londres 2012) antes de convertirse en profesional en 2013.

“Estoy agradecido por cada victoria y cada derrota, tanto en el ring como en la vida. Estoy agradecido de que, a medida que mi carrera llega a su fin, he ganado claridad sobre la dirección que una persona debe tomar para lograr la verdadera victoria, no solo en el ring”, dijo Lomachenko en un video publicado en sus redes sociales.

“A mi familia, siempre me han apoyado. Compartiste mis victorias y sentiste el dolor de mis pérdidas. Esas derrotas solo nos hicieron más fuertes. Sería negligente no agradecerles a ustedes, mis queridos fanáticos del boxeo de todo el mundo. Siempre me has apoyado con pasión en mis peleas más inolvidables”, dijo Lomachenko.

Una carrera trabajada

Lomachenko disputó su primer título mundial en apenas su segunda pelea profesional contra Orlando Salido, aunque perdió por decisión en un combate polémico. En su tercer combate, logró el campeonato pluma de la OMB venciendo a Gary Russell Jr., marcando el inicio de una destacada trayectoria profesional.

El ucraniano conquistó títulos mundiales en tres divisiones diferentes, incluyendo los cinturones de peso pluma, superpluma y ligero. En este camino derrotó a boxeadores de renombre como Román “Rocky” Martínez, Nicholas Walters, Jason Sosa, Miguel Marriaga, Guillermo Rigondeaux, Jorge Linares, José Pedraza y Luke Campbell.

Su primera gran derrota llegó en 2020 ante Teófimo López por decisión unánime, en una pelea donde perdió sus títulos unificados de peso ligero. Tras esa caída, hiló tres victorias consecutivas antes de caer por decisión muy controvertida ante Devin Haney en 2023.

Lomachenko cerró su carrera profesional con una última victoria por nocaut técnico en el undécimo asalto frente a George Kambosos Jr. en 2024, en la RAC Arena de Perth, Australia. El ucraniano dejó un récord de 18-3.

Sigue leyendo:

–El Canelo Álvarez da detalles del tiempo que le queda dentro del boxeo

–Murió a los 68 años Mike McCallum, el primer jamaiquino campeón mundial de boxeo que hizo historia en Nueva York

–Dinamita Márquez pide investigar a Canelo Álvarez y su equipo por supuesto dopaje