Hospital Bellevue y Japón sellan alianza para combatir enfermedades infecciosas emergentes

NYC Health + Hospitals/Bellevue anunció una nueva alianza internacional con el Japan Institute for Health Security (JIHS), una entidad japonesa de alto nivel especializada en enfermedades infecciosas y emergencias sanitarias. Esta colaboración busca reforzar la preparación y respuesta ante patógenos emergentes, combinando la experiencia de dos instituciones líderes en salud pública.

El acuerdo se formalizó a través de un Memorando de Entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés) que establece las bases para una cooperación estratégica en materia de investigación, entrenamiento clínico y desarrollo de protocolos médicos. Bellevue y el JIHS compartirán conocimientos científicos, desarrollarán proyectos conjuntos y diseñarán respuestas operativas ante futuras amenazas infecciosas globales.

Preparación internacional frente a enfermedades de alto riesgo

El MoU entre ambas instituciones pone en marcha una colaboración estructurada que contempla:

* Intercambio de información y recursos clínicos

* Capacitación especializada y programas educativos conjuntos

* Investigación colaborativa sobre patógenos de alta consecuencia

* Desarrollo de protocolos clínicos y de contención para emergencias sanitarias

Además, se trabajará en estrategias conjuntas de preparación ante patógenos especiales, publicaciones científicas y fortalecimiento de la capacidad operativa de respuesta ante brotes infecciosos graves como el Ébola, mpox (viruela símica) o la gripe aviar H5N1.

Con esta firma, el Hospital Bellevue alcanza su segunda alianza internacional en 2025, tras el acuerdo realizado en abril con el Centro Médico Nacional de Corea del Sur. Este tipo de colaboraciones demuestran el compromiso del hospital neoyorquino por mantenerse a la vanguardia en la atención y prevención de enfermedades infecciosas.

“Esta colaboración representa otro paso crucial en nuestra capacidad para enfrentar amenazas sanitarias globales”, afirmó el Dr. Eric Wei, director ejecutivo de NYC Health + Hospitals/Bellevue. “Nos entusiasma trabajar con los expertos de JIHS y ampliar así nuestra experiencia de casi 300 años en el manejo de enfermedades infecciosas”.

En la actualidad, el Hospital Bellevue busca ser partícipe en la resolución de desafíos del sector salud. (Foto: Bebeto Matthews/AP)

Por su parte, el Dr. Vikramjit Mukherjee, director del Programa de Patógenos Especiales de Bellevue, señaló: “Como líder nacional en preparación para patógenos especiales, Bellevue se enorgullece de colaborar con Japón en el intercambio de conocimientos y el diseño de protocolos médicos que refuercen la seguridad sanitaria global”.

El Japan Institute for Health Security (JIHS) se creó tras la unión del National Institute for Infectious Diseases (NIID) y el National Center for Global Health and Medicine (NCGM). Su misión es actuar como un centro científico de referencia mundial, brindando asesoría al gobierno japonés durante crisis sanitarias y desarrollando soluciones innovadoras en salud pública.

“Este acuerdo con el Hospital Bellevue marca un hito en nuestra misión de construir un mundo más seguro frente a enfermedades infecciosas emergentes y desastres sanitarios”, expresó el Dr. Norio Ohmagari, director del Departamento de Política Clínica de Enfermedades Infecciosas del JIHS.

Un legado de liderazgo en salud pública

Fundado en 1736, el Hospital Bellevue es el centro de salud público más antiguo de Estados Unidos y una pieza clave en la infraestructura de salud de Nueva York. Es reconocido a nivel nacional como centro de referencia en el manejo de patógenos especiales.

Actualmente, Bellevue actúa como el Centro Regional de Tratamiento para Patógenos Emergentes de Nivel 1 (RESPTC, por sus siglas en inglés) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) para la Región 2, que incluye Nueva York, Nueva Jersey, Puerto Rico y las Islas Vírgenes. En esta función, el hospital está equipado para atender pacientes altamente infecciosos y coordinar respuestas en toda la región.

La alianza con JIHS fortalece las capacidades clínicas, científicas y operativas de Bellevue, beneficiando tanto a los neoyorkinos como a la comunidad internacional. Esta colaboración mejora la detección temprana, la respuesta médica eficiente y la contención de brotes infecciosos antes de que se conviertan en crisis globales.

En un mundo cada vez más interconectado, donde una enfermedad puede propagarse rápidamente entre países, la cooperación internacional se convierte en un pilar de la salud pública moderna. Bellevue y JIHS ofrecen un ejemplo de cómo las instituciones pueden unir esfuerzos para proteger a la población frente a nuevas amenazas biológicas.

