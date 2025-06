Jennifer Garner se sincera sobre lo que opina del bótox y la cirugía plástica

La famosa actriz Jennifer Garner se sinceró sobre el uso de inyecciones de bótox y cirugía plástica, una práctica muy común entre las actrices de Hollywood desde hace décadas.

En una reciente entrevista para Harper’s Bazaar la actriz reveló que se ha aplicado inyecciones de botox en el pasado, aunque confesó que es algo que no le funciona a ella.

“No me pongo mucho, y el bótox no me funciona muy bien; por eso llevo mucho flequillo. Me gusta poder mover la frente, y es una parte muy grande de mi cara. Tengo, como, cinco cabezas”, dijo la estrella de ‘13 Going on 30’.

La exesposa de Ben Affleck aseguró que aunque no lo considera importante en su vida, no juzga a las personas que deciden someterse a un tratamiento de bótox. “Bueno, no juzgo lo que hace que alguien se vea o se sienta mejor”, dijo.

La actriz aseguró que a sus 53 años siente que todavía no necesita someterse a inyecciones de botox por el momento, incluso ha consultado a algunos médicos quienes le han asegurado que no requiere botox todavía.

“Todavía no lo he necesitado, pero no puedo decir que no les haya preguntado a los médicos antes: “¿Necesito hacerme esto?”. Y he tenido médicos muy amables que simplemente me han dicho: “No”. Así que solo Dios sabe cómo será la conversación dentro de 10 años. Todavía no he llegado a ese punto. Pero en cuanto a las inyecciones, creo que simplemente hay que encontrar a alguien fantástico y proceder con cautela”, dijo Garner.

La embajadora de Neutrógena señaló que no pasa mucho tiempo preocupándose por su aspecto e incluso se siente muy cómoda y segura con la idea de envejecer.

“No paso mucho tiempo frente al espejo. A veces podría pasar más tiempo en el espejo; estoy segura de que he tenido cosas en los dientes o un bulto en el pelo. Así que tiene sus pros y sus contras. ¡Envejecer es lo mejor! Es como si tuvieras más confianza y te preocuparas menos. No tenía ni idea de cuánto me iba a encantar tener hijos adolescentes. Son tan inteligentes y divertidos. Me hacen reír y son tan dulces”, dijo.

