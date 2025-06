Novak Djokovic abre la puerta al retiro: “Ha podido ser mi último partido en Roland Garros”

Flawless Run to the Final 🔝



Sinner takes down Djokovic and reaches the #RolandGarros final without dropping a single set. Alcaraz awaits! 🎾🔥



Watch the best moments of this epic clash—highlights presented by @Emirates ✈️#RolandGarros #FlyBetter #Emirates pic.twitter.com/LPFhQsI9S9