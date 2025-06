¿Quiénes se salvaron hoy en Miss Universe Latina, El Reality?

El reto de salvación se hizo este 6 de junio en el programa Miss Universe Latina, El Reality. En total, nueve competidoras hicieron la prueba que puso la producción para demostrar su talento para la conducción y el modelaje.

Las elegidas para avanzar fueron Ashley Flete, Giselle Burgos, Silvia Ledesma, Lidia Venegas, Andrea Aguilar, Nathalia Tasama y Daniela Londoño.

Mientras que las eliminadas de la noche fueron Nathalya Pedroso y Debbie Ruiz.

Jacky Bracamontes, conductora de la competencia, fue la encargada de explicar cómo sería la dinámica en la que cada concursante debía dar el todo por el todo para garantizar su ingreso al concurso de belleza.

La mexicana explicó que en el escenario había varios puntos que marcaban el lugar en el que debían estar para hacer ciertas actividades. La primera de estas consistía en un teleprompter en el que debían leer frente a cámara un extenso mensaje.

Luego de esto, debían desfilar y detenerse en las marcas que les indicaron para hacer alguna pose.

Al finalizar el recorrido, la candidata debía interpretar alguna emoción que le indicaron al inicio del show para ser fotografiada.

Para muchos, la prueba no fue tan justa, pues las primeras participantes no conocían muy bien el reto, por lo que consideran que no pudieron desenvolverse tan bien como las otras misses, quienes veían desde el backstage lo que debían hacer.

En las redes sociales hablaron sobre este aspecto con mensajes como: “Me parece injusto que en el backstage estén viendo todo, las primeras nenas no tuvieron referencias para saber lo que debían hacer y lo que no”, “Deberían dejar a las dos primeras hacerlo de nuevo siento que fueron ratas de laboratorio y les jugó en contra, en cambio, las otras ya vieron que hacer backstage”.

Las siete candidatas pasaron ahora a la gala del domingo, en donde se definirán los equipos Rubí y Esmeralda, que lideran Alicia Machado y Zuleyka Rivera.

En su semana de estreno, el público ha disfrutado de este show, que a algunos les recuerda a Nuestra Belleza Latina, por el formato que tiene. Sin embargo, la peor parte se la ha llevado el jurado, conformado por Aracely Arámbula, Fabián Ríos y David Salomón, ya que consideran que no tienen comentarios tan acertados para las candidatas, por lo que el nivel de exigencia no sería el ideal.

