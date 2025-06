Kika Chávez ingresa al Salón de la Fama del Boxeo

La reconocida boxeadora mexicana, Yésica ‘Kika’ Chávez, será recordada por toda la historia como una de las mejores peleadoras de la nación azteca luego de haberse anunciado su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo; a pesar de esto todavía afirma que le queda un último enfrentamiento donde buscará su tercer título mundial para demostrar todas las cualidades que posee dentro del cuadrilátero.

En declaraciones ofrecidas durante una entrevista para Izquierdazo, la pugilista que será exaltada este domingo en la ciudad de Canastota, Nueva York, sostuvo que todavía se siente en cualidades de poder colocarse una vez más los guantes y poder seguir luchando por mantenerse en la élite del boxeo femenil.

“En diciembre cuando me dijeron que iba a ser inducida oficialmente dije ‘falta medio año’, y ese medio año ya pasó volando. Estoy que no me la creo, creo que todavía no me cae el 20 del momento tan histórico para México, primeramente, y tan glorioso para mí. Porque que gente tan importante que sabe tanto de boxeo reconozca mi trabajo y que me plasmen en un Salón de la Fama, es muy importante para mí”, expresó.

El último combate oficial de la Kika Chávez ocurrió en julio de 2021 y desde entonces no había vuelto a subir al ring; desde ese momento estuvo presente en las papeletas para ser exaltada al Salón de la Sama hasta que posteriormente fue elegida por los votantes; sorpresivamente este hecho ocurre sin ella haber anunciado su retiro formal de la profesión.

“No me quedé con ganas de nada, porque todavía tengo vida, tengo 35 años y un deseo enorme de regresar a los encordados, así que esperen mucho de mí. Cuando me dieron la noticia )del Salón de la Fama) estaba pasando un momento muy complicado en mi vida personal y volver a saber que era boxeadora, que había sido la campeona, me sacó de ese lado de tinieblas en el que estaba, y ese deseo de soñar, de tener hambre, volvió a mí. Entonces estoy aquí y con la mayor ilusión de retomar mi carrera”, dijo la atleta de 35 años.

“Me quedé muy chava sin poder pelear y con muchos deseos de conquistar mi tercer título del mundo, que creo que lo merecía, pero bueno, son cosas que pasan y uno no puede hacer nada contra los jueces. Así que vamos por ese nuevo intento. Llegué adonde muy pocos y ya lo logré, entonces lo que venga es ganancia”, agregó en sus declaraciones.

Es importante destacar que su ingreso al Salón Internacional de la Fama del Boxeo no le impedirá poder regresar a los cuadriláteros debido a que no ha anunciado su retiro formal del deporte, por lo que es posible poder verla nuevamente en negociaciones para tener un duelo de despedida y para poder seguir peleando por el cinturón de campeona.

