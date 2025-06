US News & World Report revela las mejores empresas para trabajar en 2025-2026

US News & World Report anunció las Mejores Empresas para Trabajar en 2025-2026. La clasificación, una lista que identifica las mejores empresas que cotizan en bolsa en diferentes sectores y regiones para ayudar a empleados y solicitantes de empleo a decidir qué lugares de trabajo podrían ser adecuados para ellos, ahora destaca las mejores empresas para quienes buscan realizar prácticas.

Además de reconocer a 636 empresas en múltiples listas, cuatro regiones y 14 industrias que mejor satisfacen las necesidades de los empleados a tiempo completo, las calificaciones 2025-2026 se ampliaron para incluir empresas con oportunidades de pasantías para estudiantes nuevos, actuales y futuros, así como para graduados recientes.

“Cada año, US News busca identificar las perspectivas más valiosas para apoyar a empleados y personas que buscan empleo en la toma de decisiones que marcarán un antes y un después en sus carreras“, afirmó Carly Chase, vicepresidenta de Carreras Profesionales de US News & World Report.

“Este año, las calificaciones de las Mejores Empresas refuerzan el compromiso de US News de ofrecer consejos profesionales útiles a los estudiantes que consideran decisiones laborales y educativas simultáneamente, ofreciendo las Mejores Empresas para Trabajar: Prácticas Profesionales”, agregó Chase.

Las calificaciones generales y las subcalificaciones de este año reflejan diversos factores que explican las opiniones, en constante evolución, de los empleados sobre qué hace que una empresa sea la “mejor” para trabajar. Las calificaciones analizan esa percepción en relación con otros factores, como la calidad salarial y los beneficios, la conciliación y la flexibilidad entre la vida laboral y personal, la estabilidad laboral y empresarial, la comodidad física y psicológica, el sentido de pertenencia y la autoestima, y las oportunidades y el desarrollo profesional.

Con el apoyo de un panel de ocho expertos, la metodología de US News analiza la opinión pública de los empleados y otros datos que informan sobre cómo una empresa apoya la experiencia diaria de sus trabajadores. Este año, la metodología se ajustó para agrupar a las empresas mediante un esquema sectorial creado por nuestro socio de datos, Revelio Labs, con el respaldo del criterio editorial de US News. Esta medida proporciona una clasificación sectorial más accesible para el consumidor.

“Tanto los empleados potenciales como los actuales comprenden el gran impacto que su empleador tiene en su calidad de vida“, afirmó Chase. “Ya sea un recién graduado que busca una empresa para impulsar su carrera, un profesional consolidado que busca un cambio o un profesional de RR. HH. que investiga las fortalezas de su empresa y otras, Best Companies to Work For ofrece un espacio central para ver qué empresas, según US News, satisfacen mejor las necesidades de sus empleados”.

Para calcular las calificaciones de Mejores empresas para trabajar, US News solo consideró las 5,000 empresas más grandes que cotizaban en bolsa en enero de 2025 y que tenían más de 75 reseñas de Glassdoor escritas entre 2021 y 2025.

Para conocer las mejores empresas para trabajar en 2025 y sobre la metodología del estudio, ingrese aquí.

