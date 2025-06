Italia en aprietos: Luciano Spaletti fue despedido de la selección

Luciano Spalletti anunció este domingo que fue destituido de su cargo como seleccionador de la selección italiana, apenas dos días después de la derrota por 3-0 frente a Noruega, resultado que dejó en una posición comprometida a la Azzurra en la lucha por la clasificación al Mundial de 2026.

La decisión llega a menos de 24 horas del partido clave ante Moldavia, correspondiente a la fase clasificatoria para el Mundial, en el que Italia está obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación y que será el último partido que dirigirá Spaletti con la selección europea.

“Hablé anoche con el presidente y me comunicó que me relevarán como entrenador de la selección nacional. Yo no tenía intención de renunciar. Hubiera preferido quedarme y hacer mi trabajo, sobre todo cuando no van bien las cosas (…) Tenemos que vencer y convencer para abrir de la mejor manera el nuevo ciclo de la selección, para el que venga después de mí. Y lo digo sin hipocresía, sin celos ni envidia”, declaró el técnico en rueda de prensa.

“Es un despido. Siempre he interpretado este cargo como un servicio al país y quiero facilitar el futuro de la selección nacional. Creo que es correcto buscar lo mejor y por eso rescindiré mi contrato para no poner trabas”, añadió.

“Estoy decepcionado conmigo mismo. Y les agradezco (a los periodistas) la educación que tuvieron al valorar el partido contra Noruega. Fueron demasiado comprensivos”, reconoció con autocrítica el entrenador.

Una etapa gris en Italia

Spalletti asumió el mando de Italia en agosto de 2023, en sustitución de Roberto Mancini, y dirigió 23 partidos con un balance de 11 victorias, 6 empates y 6 derrotas. Su etapa incluyó la participación en la Eurocopa 2024, torneo en el que el equipo fue eliminado en octavos de final, tras una actuación considerada por muchos como decepcionante.

Con el Mundial de 2026 a poco más de un año, la Federación Italiana de Fútbol se prepara para comenzar un nuevo ciclo técnico. Entre los nombres que suenan como posibles reemplazos figuran Stefano Pioli y Claudio Ranieri, quien tuvo un destacado cierre de temporada con la Roma .

