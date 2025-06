8 mitos sobre el IRS que puedes ignorar tranquilamente

Cuando se habla del IRS (Servicio de Impuestos Internos), muchas personas imaginan agentes armados tocando a la puerta, amenazas constantes por teléfono o incluso la posibilidad de ir a prisión por errores fiscales. Pero la realidad dista mucho de esas ideas exageradas.

Aunque el sistema tributario de Estados Unidos puede ser complejo, varios de los miedos comunes sobre el IRS son simplemente mitos.

1. “El IRS vendrá a mi casa si no pago mis impuestos”

No, el IRS no suele hacer visitas domiciliarias. En la mayoría de los casos, si tienes impuestos pendientes, lo más que recibirás es una carta por correo solicitando el pago. Incluso cuando hay una auditoría, generalmente se pide información adicional por escrito.

2. “Me llamarán por teléfono si debo impuestos”

El IRS no realiza llamadas telefónicas para cobrar impuestos. Prefiere enviar cartas por correo ordinario con instrucciones claras. Así que si alguien llama diciendo que es del IRS, es casi seguro que se trata de una estafa.

3. “Me pueden meter a la cárcel por deber impuestos”

Si bien existen antecedentes como el de Al Capone, la cárcel por deudas fiscales es extremadamente rara. Solo si se comete fraude fiscal intencional puede haber riesgo de prisión.

En 2017, hubo 584 condenas por fraude fiscal, y el 59.1% de esas personas sí fueron sentenciadas a prisión.

4. “Contratarán 87,000 agentes nuevos para auditar a todos”

El famoso número de ‘87,000 agentes’ proviene de una estimación del Departamento del Tesoro en 2021, que contemplaba contrataciones a lo largo de una década para reemplazar personal jubilado.

No todos serán auditores, y el objetivo principal es enfocarse en evasores de altos ingresos, no en ciudadanos promedio.

5. “El IRS no acepta negociaciones”

Al contrario, el IRS ofrece varias opciones para quienes no pueden pagar sus impuestos de inmediato.

Existen prórrogas de hasta 120 días, planes de pago personalizados e incluso acuerdos para reducir la deuda si se demuestra que pagarla completa sería un obstáculo financiero serio.

6. “Deducir mi oficina en casa me meterá en problemas”

Solicitar deducciones, incluso la de oficina en casa, no implica automáticamente una auditoría.

Solo los casos con deducciones desproporcionadas o inusuales podrían generar una revisión más profunda.

7. “No tengo que pagar impuestos por ingresos ilegales”

Sí, incluso el dinero ganado ilegalmente debe declararse. Quien roba una propiedad y no la devuelve en el mismo año fiscal, o quien obtiene ingresos por ventas ilegales, está legalmente obligado a reportarlos.

No hacerlo fue, precisamente, lo que llevó a Al Capone a la cárcel.

8. “Puedo declarar a mi mascota como dependiente”

Aunque la ley no dice expresamente que los dependientes deben ser humanos, esto se da por hecho. No, no puedes incluir a tu perro o gato como dependiente en tu declaración. Ni lo intentes.

