Contienda por la Presidencia de Manhattan: candidatos prometen mejoras y vecinos exigen acciones

En muchas películas de Hollywood Manhattan es mostrado como un lugar imponente lleno de enormes rascacielos, taxis amarillos por doquier, flores primaverales, zonas verdes hermosas en Central Park, museos famosos, puentes majestuosos, avenidas llenas de tiendas de lujo, millones moviéndose en Wall Street, y el infaltable metro que nunca duerme.

Los datos del Censo presentan a Manhattan como un condado próspero, con 1,694,250 habitantes, de los cuales 402,000 son hispanos, $101.078 dólares como ingreso promedio de las familias, 64.9% neoyorquinos con estudios superiores y solo un 4% de las residentes sin cobertura de seguro médico.

Ambas imágenes son reales para buena parte de quienes viven y se mueven a diario en el condado más famoso del mundo. Pero para neoyorquinos como Alicia Rodríguez, quien vive en El Barrio, conocido también como East Harlem, para que la fotografía de Manhattan esté completa, hace falta incluir varios detalles.

Detalles duros, según sus propias palabras, como que muchas familias, como la suya, no alcanzan a ganar ni $30,000 dólares al año, que los elevados costos de la renta tienen ahorcados a miles de residentes de la isla que están casi a punto de ser desalojados, que en vecindarios del norte, el sur y el centro del condado, la pobreza, la falta de acceso a servicios de salud y a guarderías a bajo costo para sus niños, rallan con la imagen brillante que aparece en las películas.

Desamparados durmiendo en las calles, señoras con bebés a cuestas vendiendo dulces en el metro, largas filas de personas pidiendo comidas en despensas, basureros repletos, ratas y cucarachas, falta de parques para los pequeños, familias indocumentadas temerosas de ser deportadas, autobuses lentos y bodegas donde propietarios, clientes y trabajadores se sienten inseguros y donde han sido incluso víctima de robos, agresiones y hasta asesinatos, también forman parte de lo que es Manhattan.

“Cuando yo vivía en México y veía fotos de Nueva York, solo mostraban a Manhattan y siempre quise vivir aquí. Pero cuando llegué, me di cuenta que las cosas eran diferentes. La gente no se imagina que en el condado de los millonarios, también hay pobres, muy pobres, como yo y mi familia. Manhattan no es como lo pintan”, comenta la madre soltera de 2 adolescentes y una niña de 5 años.

“Barrios como este son el verdadero reflejo de lo que uno tiene que vivir. Si no fuera porque me dan comida y vendo mis carpetas de lana, que yo misma hago, cuando no tengo mis días de limpieza, no podría pagar mi renta y estar Manhattan también es pobre“, agrega la inmigrante, quien se gana la vida en dos trabajos: limpiando casas y cosiendo “cositas”.

Y justo de cara a las elecciones municipales del 24 de junio, donde los votantes neoyorquinos elegirán a los candidatos de cada partido que se medirán en los comicios generales del 3 de noviembre, uno de los cargos en juego es la Presidencia del condado de Manhattan.

Vecinos de esa parte de la Gran Manzana tienen las esperanzas, no solo de que el próximo alcalde sino que el próximo Presidente del condado, quien en enero dejará el cargo que actualmente tiene Mark Levine, ayude a mejorar las cosas. El actual jefe de Manhattan no buscará su reelección porque se lanzó a buscar la Contraloría municipal.

Los grandes clamores de los residentes de Manhattan tienen que ver todos con asequibilidad y seguridad. Los habitantes del condado temen que de no dárseles un respiro en asuntos como los arriendos, el costo de vida y no se siga luchando contra el crimen y los delitos de calidad de vida, para muchos de ellos muy pronto Manhattan solo será un recuerdo.

“Yo amo a Manhattan. He vivido aquí por más de 18 años. Aquí me enamoré, aquí me casé, aquí levanté a mis dos hijos, que nacieron en el hospital Metropolitano. Aquí he ido envejeciendo y no me quisiera ir, pero cada día es más difícil sobrevivir. Urge que nos congelen las rentas, que no nos corten servicios de salud, que haya más programas para los niños y adolescentes. Falta que nos valoren más”, comenta el colombiano Jaime Castillo, quien asegura estar listo para votar en las elecciones.

“Yo no soy mucho de temas de política, pero tras la elección de Trump, en las que no voté, aprendí que los que podemos votar tenemos que usar ese derecho si queremos que las cosas mejoren. Por eso voy a votar este mes. Pero quiero que el candidato que gane nos escuche directamente para que conozca nuestras necesidades”, dijo el padre de familia.

“Yo aprendí que hay juntas comunitarias y muchas personas ni siquiera saben que hay reuniones donde los vecinos podemos hablar de nuestros problemas y pelear por nuestros derechos. Ojalá que el que reemplace a Levine sea como él y no que termine solo diciendo cosas bonitas y no haciendo nada”, mencionó.

Y precisamente faltando solo unos días para que comiencen las elecciones anticipadas (el 14 de junio), los candidatos demócratas a la Presidencia de Manhattan: el concejal Keith Powers, el senador estatal Brad Hoylman-Sigal y el médico Calvin Sun, se vieron las caras esta semana en un debate organizado por New York Law School, donde cada uno se vendió como la mejor opción para el condado.

Los tres aspirantes dejaron ver que son conscientes de los desafíos que enfrenta Manhattan y coincidieron en que las necesidades de los residentes de esa parte de la ciudad se basan en asequibilidad.

Con diferentes enfoques, pero con una radiografía similar sobre el panorama del condado, los candidatos aseguraron que a la actual crisis de vivienda, el aumento de los alquileres y la necesidad de más opciones de vivienda asequible, se suma el aumento de las quejas sobre preocupaciones relacionadas con delitos de calidad de vida, la urgencia de mejor capacitación profesional para los jóvenes, enfoques más efectivos sobre salud mental y la necesidad proteger al condado de los efectos de la administración Trump.

“Yo estoy compitiendo en estas elecciones, porque necesitamos un defensor efectivo que peleé contra Trump y proteja al condado. Necesitamos proteger a todas las comunidades, a la comunidad inmigrante, los derechos LGBT. Tenemos que tomar acciones urgentes ahora porque si no lo hacemos ya, muchos habitantes del condado y de toda la ciudad no podrán pagar renta cuando envejezcan”, comentó el senador Hoylman-Sigal.

El aspirante a ser Presidente de Manhattan recalcó en el debate que la seguridad pública, la lucha contra las armas de fuego, y el cuidado de salud serán dos de sus principales norte de llegar a ganar el puesto. Sin embargo agregó que otras de sus prioridades será meter en cintura a las bicicletas eléctricas tras el elevado número de quejas de los residentes de Manhattan.

El candidato chocó con su principal oponente, Keith Powers, quien lo acusa como legislador de ser uno de los responsables de que el sistema de justicia penal “no esté funcionando” como debiera y que delincuentes que cometen actos contra le ley no reciban castigo. A pesar de ello, defendió sus posturas y dijo que la reforma penal ha traído más justicia a comunidades donde “muchas personas sufrieron años y murieron encarcelados sin tener ni siquiera un juicio. Gente acusada por robar un morral”.

El político también manifestó su oposición a que Manhattan tenga un casino y dijo que como Presidente del condado trabajará para tener más policías en las plataformas, más profesionales de la salud que velen por personas con condicione mentales y promoverá el arte y la cultura, pero recalcó la urgencia de preservar viviendas asequibles.

“Más del 30 por ciento de los neoyorquinos paga 50% y más de renta. Yo no sé si cuando crezca mi hija va a poder pagar su renta. Necesitamos ayudar los pequeños caseros pero también necesitamos proteger las viviendas asequibles que ya tenemos. No se trata solo de construir nuevas viviendas”, dijo al oponerse firmemente a que se aumenten las rentas.

Al hablar de su plan para proteger a los inmigrantes del condado, el candidato dijo que será un defensor acérrimo de todos los neoyorquinos.

“Necesitamos proteger a nuestra comunidad inmigrante. Mi plan es ser un litigante activo de parte de esta comunidad vulnerable, particularmente uniendo fuerzas con la Fiscal general de Nueva York, defendiendo a los inmigrantes en la corte”, dijo el demócrata.

“Yo pasé una legislación para evitar que ICE esté en los tribunales y necesitamos asegurarnos de que la comunidad latina esté representada en cada junta comunitaria, en los paneles de educación y en el Concejo”, agregó. “Ayudar a todos con más oportunidades en educación pública, en sus retos con la lectura y los problemas de dislexia. Y voy a seguir peleando para que todos los inmigrantes tengan representación legal y acceso al idioma”.

Keith Powers, por su parte, quien se ha convertido en el candidato más respaldado para el cargo por líderes latinos, como el congresista Adriano Espaillat y organizaciones como la New York Immigration Coalition, también se comprometió a defender a los inmigrantes.

“En este momento tenemos que asegurarnos de proteger a cada neoyorquino de lo que la administración Trump está haciendo a nuestras comunidades. Por eso desde mi cargo voy a seguir asegurándome de que nuestra Ciudad no colabore con autoridades de Inmigración ni que afecte a las comunidades inmigrantes. Voy a trabajar para ampliar las oportunidades para que la gente viva tranquila”, dijo el concejal, quien además señaló que los bodegueros serán otra de sus prioridades. También la asequibilidad.

“Esta contienda es sobre el futuro de nuestra ciudad. Estamos en medio de una crisis de asequibilidad, La renta estabilizada enfrenta crisis y aunque desde el Concejo estamos tomando acciones necesitamos seguir invirtiendo en las necesidades con un verdadero liderazgo que está faltando”, dijo el candidato demócrata.

“Tenemos que seguir defendiendo a os adultos mayores que van a perder sus casas usando todas las herramientas que pueda usar como Presidente de Manhattan. También urge mejorar el sistema de transporte y la seguridad pública porque el crimen afecta a cada vecino”, dijo Powers, quien criticó duramente leyes como la reforma de fianzas.

“La gente todavía se siente insegura en el sistema de metro y no hay un plan. Muchas de estas cosas es porque estamos expuestos a las decisiones que ha tomado Albany con muchas leyes”, dijo.

Calvin Sun, quien es el único aspirante a la Presidencia de Manhattan que no cuenta con historial político, y quien actualmente trabaja en salas de emergencia, insistió en que también hay que enfocar el trabajo en la asequibilidad, pues mencionó que la salud de los residentes de su condado está afectando por las cargas y el estrés que cargan debido a las dificultades para poder costear vivir en la ciudad.

“El estrés está matando a los neoyorquinos. Los precios de las cosas están por las nubes y si no hacemos algo ahora no vamos a imaginar un futuro aquí para nuestros niños”, dijo el médico, quien estacó que de llegar a ser el Presidente de Manhattan, mejorará la comunicación directa con las juntas comunitarias y promoverá cambios.

“Muchos doctores hora estamos funcionando como trabajadores sociales, porque la gente está con muchos problemas. Y entendí que como doctor no puedo cambiar la calidad del aire, pero como político puedo lograr un mayor impacto”, dijo Sun.

“Por eso estoy en esta contienda. Necesitamos invertir en programas de trabajo social y terapistas mentales, en más camas hospitalarias. Necesitamos invertir en la raíz del problema en nuestras comunidades para prevenir que escalen las problemáticas”, agregó el aspirante. “Y ante todo escuchar a la gente, como hace un médico. Si uno escucha a la gente puede entender mejor lo que está pasando y buscar soluciones más efectivas”.

Datos sobre Manhattan

1,694,250 habitantes

402.000 hispanos

913,926 viviendas

260,000 menores

37.7% hablan otro idioma en casa diferente de ingles

18.8% habla español

64.9% tiene educación superior

$101.078 es el ingreso medio de las familias

63% índice de empleo

4% no tiene seguro médico

18.8% es mayor de 65

29.4% de pobreza convierte a East Harlem, El Barrio, en el vecindario más pobre de Manhattan

24.8% de nivel de pobreza muestra a Lower East Side también en esa lista

Qué hace el Presidente de Manhattan

Colabora con el Alcalde y el Concejo Municipal en temas como prioridades presupuestarias, uso del suelo y servicios municipales

Aboga por la asignación de recursos en el presupuesto anual de la Ciudad

Puede proponer prioridades presupuestarias específicas al Concejo Municipal

Revisa y emite comentarios sobre proyectos de uso del suelo en el condado

Puede asesorar sobre los planes de rezonificación urbanística.

Es el encargado de nombrar a los miembros de las Juntas Comunitarias, que representan a los vecindarios

Supervisa la prestación de los servicios municipales en Manhattan

Defiende los intereses del condado ante la Alcaldía y el Concejo Municipal, el Estado de Nueva York, corporaciones públicas y empresas privadas

Trabaja en asuntos relacionados con el presupuesto participativo

