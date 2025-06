Jumaane Williams y Jenifer Rajkumar chocan en debate por la Defensoría del Pueblo

El próximo 14 de junio comenzará oficialmente la jornada electoral municipal en la Gran Manzana con la apertura de los puestos de votación anticipada. Y de cara a las elecciones primarias, el actual Defensor del Pueblo, Jumaane Williams, y la asambleísta estatal Jenifer Rajkumar, se vieron las caras este jueves en la noche durante un acalorado debate, organizado por PIX11 y copatrocinado por El Diario, 1010Wins y Schneps Media, donde la política de Queens estuvo en todo momento en posición de ataque.

Durante el debate, que tuvo como moderadores a Dan Mannarino y Henry Rosoff, y donde El Diario NY tuvo la oportunidad de cuestionar a los candidatos, Williams y Rajkumar respondieron a controversias recientes, como las acusaciones de una extrabajadora de la Defensoría del Pueblo de haber sido drogada y agredida por dos miembros de su equipo de seguridad del NYPD, una caricatura en la que la asambleísta mostró al Defensor del Pueblo como un perezoso que no trabaja, y sus planes para la Ciudad desde esa oficina.

“Jumaane duerme hasta el medio día y luego manda un boletín de prensa atacando al Alcalde. Eso no es suficiente. La gente de Nueva York merece más que eso. Necesita a alguien que se enfoque en los asuntos y por eso estoy aquí”, arremetió la aspirante a la Defensoría del Pueblo. “Jumaane no hace su trabajo. Es el Defensor ausente, no el Defensor del Pueblo. Yo sí trabajo 24 horas, siete días a la semana”.

Williams contraatacó y aseguró que la candidata contra la que compite, quien inicialmente buscaba la oficina de la Contraloría Municipal y luego optó por competir por la Defensoría del Pueblo, desconoce el rol de esa oficina.

“Cuando uno no tiene visión o no conoce lo que una oficina hace, uno oye muchas cosas”, dijo Williams, descalificando a su rival, quien durante todo el debate recurrió a la confrontación.

Los candidatos coincidieron en que la Gran Manzana atraviesa por una crisis de asequibilidad sin precedentes y aunque ambos coincidieron en la necesidad de que se congelen los costos de los arriendos, como una medida para darle un respiro a los neoyorquinos de bajos y medianos ingresos, temas como el cierre de la cárcel de Rikers Island mostró divisiones.

La asambleísta Rajkumar se mostró en oposición a que el penal, señalado de ser centro de violaciones constantes a los derechos humanos y donde decenas de internos han perdido la vida, se clausure, como está pautado.

“Muchísimas personas en Rikers Island tienen problemas mentales y necesitamos ponerlos en tratamiento”, dijo la aspirante a la Defensoría del Pueblo. “Cerrar Rikers Island no tiene sentido. Poner cinco cárceles en los cinco condados, que nadie quiere, que encarece el presupuesto, no tiene sentido. Tenemos que hacerle frente a las raíces del problema que lleva al sistema de justicia penal y que ocasiona que la gente vaya a prisión. Uno de cada tres personas negras va a prisión en su vida. Eso es inaceptable y como Defensora del Pueblo me comprometo a acabar con esa injusticia”.

Williams, por su parte, insistió no solo en que es urgente que la cárcel de Rikers Island se clausure como está estipulado por la ley, sino que se promueva un cambio de cultura carcelaria que garantice que los problemas que han estado presentes en el infame penal no se transfieran.

“Creo que muchos internos con condiciones mentales no deberían estar en esa isla, pero francamente nadie esta seguro ahora ahí, ni el personal ni los detenidos. Y aunque esta administración no causó los problemas, tampoco los arregló”, dijo el Defensor del Pueblo. “Cerrar Rikers es la ley, pero no podemos llevar esa cultura a las cárceles de los condados”.

En el cara a cara los candidatos a la Defensoría del Pueblo también hablaron sobre la administración del presidente Donald Trump, y allí Rajkumar afirmó que solo ella podría luchar contra los ataques del Presidente a los neoyorquinos, pues pintó a Williams como un político que tiene los mismos valores del mandatario federal.

“Una mujer como yo: morena inteligente e implacable, soy la peor pesadilla para Trump”, dijo la asambleísta. “Jumaane comparte los valores de Trump. Está contra el aborto, es anti LGBT. Y si uno comparte esos valores no puede pelear contra Trump ni defender a la Ciudad de Nueva York”, dijo la política de Queens, señalamientos que el Defensor del Pueblo negó y de los que se rio, recalcando que tiene la experiencia suficiente para defender a los más vulnerables de los efectos del Presidente.

“Me levanto pensando en mis hijos, en sus hijos, en sus familias y en cómo puedo utilizar mejor las habilidades que tengo para hacer que Nueva York sea mejor. Y por eso ser Defensor del Pueblo es importante en este momento cuando la gente está preocupada por Donald Trump, cuando la gente tiene preocupaciones hacia Eric Adam, sobre la posibilidad de Andrew Cuomo”, dijo Williams, quien de paso negó que tenga aspiraciones de ser Alcalde. “Muchos neoyorquinos hoy tienen miedo y podemos decirles que tenemos el coraje para luchar contra eso”.

En otros momentos del debate, Rajkumar aseguró que Williams es un mal casero por presuntamente haber desalojado a inquilinos de su propiedad y por no haber pagado su hipoteca durante 10 años.

Williams insistió en que más allá de sus asuntos personales, su experiencia manejando la Defensoría del Pueblo, cargo que ocupa desde el 2019 y desde donde ha promvido varios proyectos de ley a favor de las comunidades, es su mejor carta de presentación.

Según la más reciente encuesta de Emerson College, Williams lidera la intención de voto para el cargo, con el 56% de apoyo electoral en las elecciones primarias demócratas, mientras que Rajkumar sigue en segundo lugar con apenas el 15%, muy cerca de Marty Dolan, el tercer aspirante por el cargo, quien es apoyado por el 13% de los votantes.

La posición de Defensor del Pueblo representa tiene la tarea de defender que el gobierno municipal cumpla con sus obligaciones, supervisando las agencias municipales, investigando las quejas de los ciudadanos sobre los servicios y formulando propuestas para abordar las deficiencias o fallas.

Asimismo, el Defensor del Pueblo es un miembro sin derecho a voto del Concejo Municipal, lo que le permite presentar y copatrocinar proyectos de ley, y ante el eventual caso de que el Alcalde de turno deje vacante su posición, sea destituido, renuncie o no pueda continuar con sus funciones, es el primero en la línea de sucesión para asumir el cargo, convirtiéndose en alcalde hasta que haya elecciones para ese puesto.

Datos sobre la contienda por la Defensoría del Pueblo