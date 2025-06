La almohada 5 estrellas: se vende en Costco y cuesta $30

El descanso nocturno no solo depende de un colchón adecuado, también es fundamental tener una almohada de calidad. Este accesorio, aunque parezca insignificante, puede marcar la diferencia entre una noche de sueño reparador y una plagada de incomodidad.

La mayoría de los expertos coinciden en que una almohada apropiada mejora la calidad del descanso, y también contribuye a mantener una alineación saludable de la cabeza, el cuello y la columna vertebral.

Seleccionar una almohada no es sencillo, al no existir un modelo universal que funcione para todos. Factores como la posición al dormir, la firmeza y el grosor de la almohada, así como las preferencias personales, son determinantes para encontrar la opción ideal.

Sin embargo, Costco ofrece una opción de almohada en esta ocasión que puede ser la solución a los problemas del sueño. Viene en un paquete de 2 y se puede conseguir en la cadena minorista por solo $30.

Características de la almohada

Este par de almohadas Sealy Sterling Collection Huggable Support Squishable disponibles en Costco cuentan con una funda de microfelpa suave y aterciopelada. Además, ofrecen suavidad y confort a la hora de hundirla, con un soporte medio y la posibilidad de extraer y lavar la funda a mano o en una lavadora, sin temor a dañarla.

“Su innovador relleno elástico recupera su forma original, brindando una comodidad increíble, como dormir sobre un malvavisco. Además, se puede lavar a máquina para facilitar su cuidado y cuenta con la garantía de por vida de Sealy”, reseña Costco en la descripción del producto.

Almohadas Sealy Sterling Collection Huggable Support Squishable. Foto: Captura pantalla de Costco.

Entre sus principales características se encuentran:

Sensación de suavidad.

Soporte resistente con relleno.

Modalidad aplastante y suave.

Funda extraíble con cremallera.

En cuanto a sus instrucciones y cuidados, Costco recomienda:

Lavar a máquina con agua tibia.

No planchar, ni usar lejía.

Secar en secadora a temperatura no mayor a los 60 ± 6 °C o 140 ± 10 °F.

Clientes satisfechos

Los compradores del par de almohadas Sealy Sterling Collection Huggable Support Squishable le dan 5 estrellas y resaltan su comodidad y confort entre sus principales atributos. La suavidad que ofrece, es una de las favoritas para los clientes.

“Solo he usado las almohadas un par de noches, pero han sido muy cómodas. Duermo de lado y a menudo me cuesta encontrar el soporte adecuado para la cabeza y el cuello, y que la almohada sea lo suficientemente suave como para no lastimarme la oreja. Hasta ahora, esta almohada ha funcionado. Espero que dure”, reza uno de los comentarios de un comprador.