Messi regresará a la titularidad con Argentina frente a Colombia

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este lunes que Lionel Messi regresará a la titularidad de la Albiceste para enfrentar a Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, siete meses después de la última vez que el 10 dijo presente en el 11 inicial.

En declaraciones previas al choque, Scaloni confirmó la presencia de Messi, que aunque jugó en el pasado duelo como visitante ante Chile, lo hizo como suplente.

Ahora, está de regreso el jugador de Inter Miami luego que se perdiera la última ventana de Eliminatorias correspondiente al mes de marzo, en el que Argentina ganó en Montevideo a Uruguay (0-1) y propició una goleada 4-1 en Buenos Aires.

“Leo (Messi) va a jugar de entrada. No tenemos dudas y esperemos que la gente disfrute de él y del equipo“, señaló el entrenador en la rueda de prensa ofrecida en el Predio Lionel Messi, donde hace vida la selección líder de Conmebol.

Pasaron siete largos meses para volver a ver a Messi desde el arranque del partido con Argentina. La última vez había sido el pasado 19 de noviembre de 2024, también por Eliminatorias, cuando jugaron ante Perú en La Bombonera de Boca Juniors.

Scaloni señaló que su equipo “está en un momento en el que puede jugar de la misma manera con o sin Leo”, a diferencia de otros momentos, en los que “era un poco más complejo, porque a lo mejor había que cambiar más jugadores”.

“Hoy no tenemos esa necesidad y el equipo funciona igual. No sé si es el mejor momento; después de la Copa América 2021 (ganada por Argentina en Brasil) tuvimos buenos partidos. Esto es por partido y no analizamos si es o no el mejor momento. Hemos mantenido una línea y eso es lo que nos interesa”, añadió.

Argentina, líder de la tabla, con 34 puntos, es el único equipo suramericano que tiene asegurada su presencia en el Mundial 2026, que consiguió de manera anticipada hace dos jornadas.

Después de su compromiso ante Colombia, a Argentina le quedarán dos jornadas más en septiembre, con las que concluirán las eliminatorias mundialistas: ante Venezuela como local y luego contra Ecuador en Quito.

