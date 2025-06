Taylor Swift solicita una orden de alejamiento contra un hombre por acoso

La estrella pop Taylor Swift solicitó una orden de alejamiento en contra de un hombre que visitó presuntamente su casa en Los Ángeles varias veces y aseguró falsamente que la cantante es la madre de su hijo.

Las autoridades otorgaron a la cantante una orden de alejamiento temporal en contra de este hombre, originario de Colorado, identificado como Brian Jason Wagner. Page Six obtuvo un expediente legal de la solicitud de la cantante en la que alega que el hombre “hizo varias declaraciones sobre vivir en mi propiedad”, “estar en una relación conmigo… creer que soy la madre de su hijo… [y] necesitar verme en persona”.

En su solicitud la artista aseguró que todo lo que decía era falso y que además el hombre estaba “desconectado de la realidad”.

Taylor Swift aseguró que Wagner se apareció varias veces en su propiedad por primera vez en 2024. En julio de ese año el hombre apareció en esa casa con una botella de vidrio en su mano que “ podría haber sido utilizada como arma”.

Según Page Six, los documentos señalan que su equipo de seguridad “sobre su fascinación por [ella], una relación romántica con [ella] (que no existe) y otras historias completamente inventadas sobre su participación en [su] vida personal”.

En el documento Taylor Swift alega que nunca ha tenido contacto con Wagner. “No tengo ninguna relación con el Sr. Wagner y nunca me he reunido ni me he comunicado con él”, insistió, alegando que tiene “miedo a un daño inminente”.

Esta no es la primera vez que Taylor Swift debe lidiar con acosadores. En enero de este año un hombre llamado David Crowe fue arrestado en la ciudad de Nueva York por tercera vez en enero de 2024.

Durante la gira de Taylor Swift, ‘The Eras Tour’, también se produjo el arresto de un hombre en Alemania por supuestamente amenazar a la cantante y a su novio, Travis Kelce en 2024.

