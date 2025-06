Exnovia de Diddy’ Combs lloró por tres días después de leer la demanda de Cassie Ventura

Una exnovia de Sean “Diddy” Combs le dijo a su entonces pareja que lloró durante tres días después de que leyó la demanda que la cantante Casandra “Cassie” Ventura presentó en 2023 contra el magnate de la industria musical, donde describía como “encuentros horribles” las cientos de sesiones maratónicas de sexo y drogas que sostuvo con Combs y otros hombres.

La mujer, que se identifica legalmente en el juicio bajo el seudónimo de “Jane”, testificó este lunes ante el tribunal federal de Manhattan como parte clave de la quinta semana del caso federal que podría llevar a Combs a prisión por hasta cadena perpetua.

Jane no solo leyó la demanda de Cassie, la cantante y expareja de Combs que en 2023 sacudió al mundo con su denuncia de abusos sexuales y consumo de drogas orquestado por el magnate. Jane se vio en esa denuncia. “Sentí que estaba leyendo mi propia historia“, dijo.

Con la voz quebrada, Jane incluso compartió ante el jurado el mensaje de texto que le envió a Combs tres días después de que la demanda de Cassie se hiciera pública:

“He estado llorando durante tres días. No puedo dejar de pensar en eso. Me siento enferma”

La fiscal federal adjunta Maurene Comey fue más allá y sacó a la luz que Jane ya venía expresando incomodidad semanas antes de que estallara el escándalo de Cassie. Mensajes de texto que se leyeron en el estrado mostraron cómo Jane se quejaba de que Combs la presionaba para participar en encuentros sexuales con otros hombres, amenazando con quitarle su casa en Los Ángeles, pues él había comenzado a pagar por la residencia meses antes.

El juicio, como era de esperarse, ha atraído todos los reflectores. Y no es para menos, Combs está acusado de tráfico sexual y asociación delictuosa vinculada al crimen organizado. Cargos que no solo arrastran el peso judicial, sino que también podrían hundir para siempre la imagen pública de uno de los íconos más grandes del hip-hop y la industria del entretenimiento.

Aunque Diddy se ha declarado inocente, el desfile de testimonios, como el de Jane, pinta una imagen muy distinta. Y mientras los fiscales se acercan al cierre de sus argumentos, todos los ojos están puestos en lo que será la respuesta de la defensa.

Como en sus dos días anteriores en el estrado, Jane lloró brevemente el lunes, pero en su mayor parte mantuvo la compostura mientras discutía sus experiencias con un hombre al que dijo amar.

