Karol G anuncia la fecha de estreno de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G anunció la fecha de estreno de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, un homenaje a la herencia y los ritmos latinos. A través de su cuenta de Instagram la artista anunció que su nueva producción discográfica se estrenará el próximo 20 de junio en todas las plataformas digitales.

En una publicación la cantante compartió con sus seguidores cómo surgió la idea de crear este álbum. Según explicó, la inspiración surgió mientras se encontraba viajando por el mundo con la gira de su álbum ‘Mañana será bonito’.

“Viajando por el mundo con mi álbum pasado, un álbum que me regaló tanto, seguía haciéndome la misma pregunta: ¿cuál es el próximo paso? … que viene para mi? Creo que no se trataba de mirar más lejos, sino de mirar más adentro… más adentro de mi, de quien en realidad soy, de las cosas que me gustan, de todo lo que me representa…”, comenzó explicando Karol G en su mensaje.

La artista colombiana explicó que su intención con este álbum es reconectar con su historia y los ritmos con los que creció. “Volver a la raíz, a la canciones con las que crecí escuchando, a los sonidos que me hicieron enamorarme de la música… quedarme en el lugar donde realmente me siento grande porque representa no solo quién soy, sino a esas personas que me han dado la oportunidad de estar donde estoy hoy”.

En ese sentido Karol G explicó a sus seguidores qué representa este álbum y por qué es tan importante. “Este álbum es alma, es pasión, memoria, es nostalgia, es alegría, es fiesta, es identidad. Como dijo un gran amigo, “Es una carta de Amor a lo que fuimos y un manifiesto de lo que somos ahora”, dijo.

Junto con el texto, Karol G compartió la portada de su nuevo disco donde aparece encima de tres congas y vestida con ropa de samba.

Este nuevo álbum se suma a los proyectos en los que ha estado trabajando Karol G desde hace un par de años. Mientras se encontraba de gira con su álbum ‘Mañana será bonito’ comenzó a grabar su documental de Netflix llamado ‘Mañana fue muy bonito’, una producción en la que mostró detalles de su vida y cómo se realizó la gira más importante de su carrera.

Este es ell quinto álbum de estudio de Karol G. Los álbumes que ha sacado ‘La Bichota’ en su carrera son: “Unstoppable” (2017), “Ocean” (2019), “KG0516” (2021), “Mañana Será Bonito” (2023).

