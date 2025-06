Manchester City hace oficial el fichaje de Rayan Cherki procedente del Lyon

Menudo diamante en bruto tiene Pep Guardiola entre manos: Rayan Cherki ya es del Manchester City. Aunque lleve años dejando boquiabiertos a propios y extraños con sus highlights plagados de regates, controles y detalles de una calidad técnica exquisita, apenas tiene 21 años.

Fue comparado desde sus inicios con Nabil Fekir tras debutar con el Olympique de Lyon con apenas 16 años. Días después de estrenarse bajo las órdenes de Didier Deschamps, y ante la Selección española (5-4), con un golazo de bandera y una asistencia mágica, a partir de la próxima temporada jugará a las órdenes de Pep Guardiola.

El segundo fichaje del Manchester City para el Mundial de Clubes tras el de Rayan Aït-Nouri.

Acuerdo cerrado con el Lyon francés

Avanzó Le Parisien a mediados de mayo que el internacional absoluto con Francia acordó verbalmente, tras renovar su contrato en septiembre, que podría salir del club a partir de 22,5 millones de euros.

Clubes como Liverpool o PSG le seguían de cerca, pero finalmente han sido los mancunianos, tras una primera oferta a la baja rechazada, los que se hacen con sus servicios por 36 millones de euros fijos y otros seis en variables. Barato, vista su proyección. Por su parte, el jugador firma un contrato de cinco temporadas, hasta 2030. Rayan Cherki es la definición gráfica perfecta de lo que en Inglaterra se conoce como un ‘baller’.

“Pep Guardiola ha hablado con Rayan Cherki sobre el proyecto”, avanzó el periodista Santi Aouna. Si bien Florian Wirtz partía como el gran favorito de la secretaría técnica skyblue para reemplazar a Kevin de Bruyne, el Manchester City se retiró de la puja por la estrella del Bayer Leverkusen por el elevado precio la operación podía irse hasta los $300 millones de dólares del internacional germano. Los citizens, con el objetivo de tener confeccionada su nueva plantilla para la disputa del Mundial de Clubes este verano.

Cumple un sueño

Tras firmar su contrato, Rayan Cherki se mostró encantado de haber tomado la decisión. “Esto es un sueño para mí Sinceramente, unirme a un club como el Manchester City y tener la oportunidad de dar el siguiente paso en mi carrera aquí es algo muy, muy especial. He trabajado muy duro por esto toda mi vida. Me encanta este deporte y estoy deseando seguir desarrollándome aquí en Mánchester con Pep (Guardiola) y su cuerpo técnico. Todo el mundo sabe lo bueno que es el City; lleva muchos años cosechando éxitos. Quiero asumir la responsabilidad de ayudar al equipo a seguir ganando. Solo dejaría Lyon por un proyecto en el que realmente creo y todo en el Manchester City sugiere que puedo desarrollar mi juego y ayudar al equipo a tener éxito en el futuro”.

El joven y talentoso atacante de 21 años, ex ya del Olympique de Lyon tras cinco temporadas en el primer equipo, viene de firmar la mejor temporada de su corta carrera: 12 goles y 20 asistencias en 44 partidos entre todas las competiciones.

En la 2024-2025, Rayan Cherki también se convirtió en el primer jugador en ganar el premio a ‘Mejor Regateador de la Ligue 1′, imponiéndose a los parisinos Ousmane Dembélé y Desiré Doué. La nueva incorporación mancuniana recibió el trofeo directamente de manos de Eden Hazard, embajador del galardón.

Aunque apenas tiene 21 años, Rayan Cherki ha dicho adiós a “este club, mi club, el club de mi corazón, el club de mi ciudad” con una emotiva carta de despedida en sus redes sociales. “Miles de emociones, cientos de recuerdos y una marca indeleble en mi corazón. No hay palabras para expresar todo lo que se me pasa por la cabeza cuando me despido de esta camiseta y de este escudo con forma de león que llevé con tanto orgullo durante casi 15 años”, escribió el nuevo jugador citizen.

Des émotions par milliers, des souvenirs par centaines et une empreinte indélébile dans le coeur. Aucun discours ne pourrait réellement retranscrire tout ce qui traverse mon esprit au moment de laisser ce maillot et ce blason frappé du lion que j’ai portés avec tant de fierté… pic.twitter.com/ZhA9vBD7zc — Rayan Cherki (@rayan_cherki) June 10, 2025

Seguir leyendo:

David Faitelson describe redadas como “cacería humana” y señala riesgos para migrantes en partidos de México en EEUU

Padre de Neymar asegura que su objetivo actualmente es que Neymar se quede en Santos

“Es un sueño estar aquí”: primeras palabras de Dean Huijsen como jugador del Real Madrid