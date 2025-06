Padre de Neymar asegura que su objetivo actualmente es que Neymar se quede en Santos

El futuro de la estrella brasileña Neymar sigue siendo un tema de debate, especialmente a solo tres semanas de la expiración de su contrato con el Santos el próximo 30 de junio. Sin embargo, la postura de su padre, el cual siempre fue parte fundamental en las decisiones del futbolista, es clara y contundente: su deseo es que el talentoso delantero continúe su carrera en el club que lo vio nacer.

En una serie de declaraciones cargadas de emoción y optimismo, el padre de Neymar dejó en claro la prioridad de su hijo. “Queremos que nuestro Menino da Vila se quede aquí más tiempo. Estoy intentando hacer todo lo posible para que él pueda formar parte de esta reconstrucción”, afirmó Neymar Senior, refiriéndose al vínculo inquebrantable entre el jugador y el club Peixe.

Con una mezcla de seriedad y humor, el progenitor del futbolista aludió a las arduas negociaciones con la directiva. “Marcelo Teixeira [presidente de Santos] me da mucho trabajo, mira esa mano en el bolsillo, no la saca”, comentó entre risas, señalando la complejidad de los acuerdos, pero sin perder la esperanza. En un tono más jocoso sobre la celeridad de las expectativas externas, añadió: “Saqué a mi hijo de Arabia Saudí en dos días y lo traje a Santos, no sé por qué tienen prisa”, explicó durante un acto del Santos.

Neymar celebra en su regreso al Santos. Crédito: Andre Penner | AP

Neymar Senior enfatizó el papel crucial que Santos ha jugado en la recuperación de su hijo. “Quiero que se quede. Santos le abrió las puertas a Neymar para su recuperación. Sabíamos que necesitaba jugar, jugar minutos, que sufriría estas microlesiones. Sabíamos que ocurriría”, explicó. Destacando que el entorno del club fue fundamental para su proceso de puesta a punto, especialmente con la mira en el Mundial de 2026 y la necesidad de regularidad bajo el ojo de Carlo Ancelotti.

“Nuestro trabajo era concentrarnos en Neymar, en su mente. Conocemos su sueño, dónde quiere llegar”, agregó el padre, revelando que han declinado ofertas de otros clubes.

“No aceptamos porque queremos la ventana [de fichajes] para que se recupere. Los próximos seis meses serán importantes”. Finalmente, subrayó el bienestar personal del jugador en Brasil: “Neymar vive aquí, es feliz, está cerca de sus amigos y de su familia. Santos es el entorno adecuado para él”, concluyó, reafirmando que, para la familia, el futuro inmediato de Neymar está en Vila Belmiro.

