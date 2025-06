Michael Douglas reniega de Estados Unidos: “Me avergüenzo de mi país y pido disculpas”

El ganador del Oscar, Michael Douglas, hizo fuertes declaraciones en contra de la política actual de Estados Unidos e incluso dijo que se “avergüenza” de su país.

El afamado actor estuvo en el Festival de Cine de Taormina, celebrado en la costa este de Sicilia, Italia, donde fue cuestionado sobre la política actual de Estados Unidos y su responsabilidad en conflictos globales.

El intérprete aseguró sentirse “avergonzado por el papel que ha jugado Estados Unidos en el escenario internacional”, especialmente tras la llegada de Donald Trump a la presidencia. Asimismo el actor dijo que se siente avergonzado de Estados Unidos y se disculpó.

“Entiendo que gran parte de la responsabilidad del caos mundial proviene de mi país. Me avergüenzo de mi país y pido disculpas”, dijo el actor durante el evento. “Me disculpo y me avergüenzo delante de mis amigos, me disculpo con mis vecinos de Canadá y México, pero también con los países de la Unión Europea y la OTAN”, agregó.

En su clase magistral el ganador del Oscar cuestionó el incremento del presupuesto militar en Estados Unidos y criticó la existencia de conflictos armados en la actualidad. “No me gusta ver cómo aumentan los presupuestos militares en todas partes, especialmente en mi país, que insiste en pedir a otros que aumenten los suyos. Es ridículo que, con toda la tecnología de la que disponemos, sigamos presenciando tantas guerras”.

El actor Michael Douglas será homenajeado con el Premio a la Trayectoria en el Festival de Cine de Taormina. La ceremonia se llevará a cabo en el antiguo teatro romano de la ciudad siciliana.

Estas declaraciones ocurren en medio de una crítica situación que vive Estados Unidos con su política migratoria. El gobierno ha impulsado redadas para detener y deportar migrantes que se encuentren en el país.

Michael Douglas dijo que este es el momento más difícil que ha vivido a pesar de que nació justo después de la Segunda Guerra Mundial. “Nací en 1944, al final de la Segunda Guerra Mundial, pero este es el peor período que recuerdo en mi vida”, afirmó el artista, quien también ha sido galardonado con cuatro Globos de Oro, un Bafta y un Emmy.

