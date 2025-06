Carlos Villagrán, ‘Quico’, habla sobre ‘Chespirito: Sin querer queriendo’

La opinión de los actores de “El Chavo del 8” que quedan con vida ha sido, sin duda, una de las cosas más esperadas para conocer lo que piensan sobre la nueva serie que estrenó HBO Max, en la que no solo abordan la vida de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito: Sin querer queriendo), sino también la del resto de los personajes de la serie mencionada.

Carlos Villagrán dio vida a “Quico”, sin duda uno de los más llamativos por su característica forma de ser junto a su madre “Doña Florinda”. Durante un encuentro con los medios de comunicación, le preguntaron qué pensaba a sus 81 años sobre lo que estaban transmitiendo en la plataforma de streaming, y aunque fue un poco reservado, no quiso dejar pasar por alto que seguramente se dirán cosas que no ocurrieron.

“Yo sé que se van a decir muchas mentiras, no sé cuáles, pero no puedo decir nada porque, primero, respeto a Roberto Gómez Bolaños, que ya murió y no puede defenderse. Si ellos dicen alguna mentira, la culpa la tienen ellos, no yo. No tengo que darle consejo a nadie; al contrario, hay que respetarlo y que él haga la parte que tiene que hacer”, dijo.

El mexicano manifestó que tiene fe en que los fanáticos notarán cuando estén transmitiendo cosas que jamás llegaron a suceder, pero no olvidó destacar que siempre ha estado consciente de lo que ha hecho más allá de las críticas, por lo cual prefiere no generar ningún escándalo al respecto: “Yo sé lo que hice en mi vida. Confío mucho en la gente. Se van a dar cuenta si dicen alguna mentira, pero no voy a reclamar ni decir nada”.

Los reporteros también le preguntaron cómo se lleva con sus excompañeros de la serie y mencionó que no habla con esa “chusma”. En tono de broma, luego aclaró que lo que realmente ocurre es que, de forma constante, todos se la pasan viajando y les resulta complicado poder encontrarse.

“No hay mucha relación, ya no me junto con esa chusma… No, perdón. No hay relación ni para bien ni para mal; a veces yo estoy en Houston, La Chilindrina en Brasil, Ñoño en Guatemala. Yo sé lo que hice en mi vida”, añadió.

