“Este grupo se lo merece”: Enner Valencia tras conseguir el boleto al Mundial con Ecuador

Ecuador ha sellado su pasaporte a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, asegurando así su quinta participación en la máxima cita futbolística. La “Tri” logró la ansiada clasificación tras un tenso empate sin goles (0-0) frente a Perú en Lima, en un partido que resumió la resiliencia de un equipo que superó obstáculos a lo largo de la eliminatoria.

El encuentro decisivo en el Estadio Nacional de Lima estuvo cargado de dramatismo. A pesar de la expulsión de Alan Franco en el minuto 74, la escuadra dirigida por Sebastián Becaccece mantuvo la solidez defensiva necesaria para conseguir el punto que los coloca en el segundo lugar de las Eliminatorias Sudamericanas con 25 unidades en 16 partidos, consolidando su puesto directo.

Ecuador celebrando el pase a la Copa del Mundo 2026. Crédito: AP

El seleccionador Sebastián Becaccece no ocultó su orgullo por el logro. “Le doy mucho valor al logro y al camino. Sé que no es muy valorado, pero para mí, a lo largo de mi carrera, he valorado las maneras. No nos pesa la pelota, salimos a proponer”, afirmó el estratega argentino.

Destacando además la filosofía de juego proactiva de su equipo. Becaccece también hizo énfasis en el carácter de sus futbolistas: “Felicitar a los jugadores por su valentía y por su coraje. No recuerdo haber visto a Ecuador jugando así de visitante. Protagonizamos en cualquier lugar. Este Ecuador se conecta más que nunca. Los muchachos van rompiendo sus límites, se imponen a un pasado doloroso. Lo más importante es Ecuador, es la bandera”.

Desde el vestuario, la alegría era palpable. Los protagonistas del campo compartieron la inmensa felicidad de haber alcanzado este sueño. Un jugador expresó que “uno luchando y peleándola puede conseguir las cosas”, mientras otro de los capitanes manifestó sentirse “muy contento, muy alegre de ser parte de este grupo”. La emoción era colectiva, con la convicción de que “este grupo se lo merece” por el esfuerzo y el sacrificio.

El referente Enner Valencia envió un mensaje a la afición: “Disfruten, nosotros vamos a seguir luchando para darles más alegrías”.

La clasificación de Ecuador adquiere un mérito adicional al recordar el inicio complicado de las eliminatorias, donde el equipo partió con una deducción de tres puntos debido al conocido caso del defensor Byron Castillo. Sin embargo, la solidez defensiva y el espíritu de lucha les permitieron sobreponerse a este revés y alcanzar la gloria mundialista.

Con el boleto en mano, la “Tri” afronta el futuro con cautela, pero con una clara visión. “Es importante ahora tener cautela, tener calma. No tenemos obligaciones, pero sí sueños y hambre”, concluyó Becaccece, dejando claro que, aunque el primer objetivo está cumplido, la ambición de hacer un gran papel en el Mundial de 2026 sigue intacta.

