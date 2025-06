Katy Perry y Orlando Bloom estarían viviendo crisis matrimonial

Esta vez, los rumores apuntan a una de las parejas más queridas y seguidas del espectáculo, Katy Perry y Orlando Bloom. Después de casi diez años de una montaña rusa emocional que incluyó rupturas, reconciliaciones, un compromiso, una hija y muchas alfombras rojas juntos, algunas especulaciones indican que podrían estar atravesando su peor crisis.

¿El motivo? Nada menos que la frustración profesional de la cantante. Su nuevo álbum, ‘143’, no logró alcanzar el éxito esperado y, según fuentes cercanas consultadas por medios como Us Weekly, Page Six y People, eso la tiene más que desanimada. De hecho, se dice que su decepción ha tenido un impacto directo en su relación con el actor.

“Las críticas la estresaron mucho. Orlando fue comprensivo, pero sí causó cierta tensión entre ellos“, aseguró una fuente anónima a People. Y es que, aunque Perry había dicho en febrero que las críticas no la afectaban y que su terapeuta le había enseñado a no tomarlas personalmente, parece que esta vez fue demasiado. “Lo que piensen de ti no es asunto tuyo”, dijo entonces.

Respecto a su tour, The Lifetimes Tour, tampoco ha lo que esperaba. Desde que arrancó en abril en México, los comentarios negativos sobre su espectáculo, vestuario y hasta sus performances han sido un constante en redes sociales. Esto ha mermado su ánimo al punto de que, según otra fuente citada por Page Six, ya hay una especie de “acuerdo tácito” entre ella y Orlando donde aparentemente se separarán cuando termine la gira.

“Se acabó. Están esperando a que termine su gira para separarse”, dijo la fuente. Otro informante de Us Weekly fue aún más claro: “Han estado pasando cada vez más tiempo separados. Se han distanciado y ya no viven de la misma forma que antes“.

Lo más doloroso es que quienes los rodean supuestamente ya se han dado cuenta.

Katy Perry y Orlando Bloom se comprometieron en 2019 y un año después dieron la bienvenida a su hija, Daisy Dove. Desde entonces, sus planes de boda se han postergado una y otra vez. Y al parecer, eso también ha desgastado su vínculo.

“Nunca se fijó una fecha para la boda ni se puso a planear nada y Orlando ya lo superó”, dijo una fuente a Us Weekly. “La realidad es que las cosas no van bien”, agregó.

