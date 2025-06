Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli disputarán la gobernación de NJ tras ganar las primarias

Mikie Sherrill y Jack Ciattarelli ganaron ayer las primarias de los partidos Demócrata y Republicano y se disputarán la gobernación de Nueva Jersey.

Según proyección de NBC News, este panorama “da pie a una de las contiendas más seguidas del año” en los comicios del 4 de noviembre, cuando se elegirá al sucesor del demócrata Phil Murphy. “Será una señal temprana de cómo los votantes están respondiendo al segundo mandato del presidente Donald Trump”.

Sherrill, actual representante por NJ en El Capitolio, abogada y ex piloto de helicóptero de U.S. Navy, superó a otros cinco demócratas para ganar la nominación de su partido, tras hacer campaña con férreas críticas a Trump. Según Associated Press al contar 93% de los votos, Sherrill se llevó el 34%, derrotando a Ras Baraka (20.4%), Steve Fulop (15.9%), Josh Gottheimer (11.8%) y Sean Spiller (10.7%).

“Se necesita una voz fuerte para trascender el ruido de Washington y cumplir con la gente. Así que estoy aquí esta noche haciendo precisamente eso. Y como madre de cuatro adolescentes, saben que no voy a tolerar las tonterías incompetentes y quejosas de los republicanos MAGA agraviados”, dijo Sherrill a sus partidarios anoche en un mitin de victoria.

“Probablemente no haya nada mejor que citar a George Washington en este momento: Preparen las bayonetas, estoy decidida a ganar Trenton”, añadió Sherrill, en referencia a la capital estatal.

El triunfo de Ciattarelli fue más contundente con 67% al contarse 96% de los votos. Bill Spadea se ubicó en un lejano 2do lugar con 21.9%. La última vez que NJ tuvo un gobernador republicano fue Chris Christie (2010-2018). El demócrata Murphy ganó por primera vez la gobernación en 2017 con 56%, pero al ir a la reelección en 2021 apenas superó a Ciattarelli 51-48%.

Esta vez Ciattarelli se presentó como el aliado de Trump mejor posicionado para ganar el estado de tendencia demócrata en noviembre. Anoche, durante su discurso de victoria, criticó duramente a Sherrill, calificándolo de “Phil Murphy 2.0”, y presentó la visión de un Partido Republicano inclusivo que rompería con años de control demócrata en el estado.

“Declaramos con firmeza lo que representa el Partido Republicano de Nueva Jersey: Un partido abierto a todos aquellos que estén dispuestos a trabajar duro y acatar las reglas; un partido con los valores de Nueva Jersey y políticas sensatas; un partido que cree que nuestros mejores días están por venir si tenemos el coraje de pensar en grande y actuar con audacia”, dijo Ciattarelli.

En la historia de NJ, sólo una mujer ha ganado la gobernación: la republicana Christine Todd Whitman (1994-2001), quien renunció al cargo para convertirse en administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).