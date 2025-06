Manelyk González aclara su situación con Caramelo: ¡Él es solo el 1%!

Manelyk González y Carlos “Caramelo” Cruz tuvieron una química impresionante durante su participación en “La Casa de los Famosos All-Stars”, y ambos decidieron intentarlo tras finalizar esta temporada. Durante una transmisión en vivo, le preguntaron la razón por la cual no estaba con él en Nueva York y expresó su percepción; también dijo que “no estamos en una relación”.

La exparticipante del reality show de Telemundo dejó claro que quiere separar todo lo que pueda existir entre el contenido que crea y su vida amorosa: “Caramelo es una parte de mi vida, es un 1 por ciento de todo. Obviamente, ahorita es una persona muy importante, pero esto no es Caramelyk“.

Además, González agregó que cada uno está resolviendo asuntos que, debido a compromisos con Telemundo y su participación en el programa, no podían atender al estar alejados de la realidad: “Me dicen: ‘¿Por qué no estás en Nueva York (con él)?’. Porque al final sí nos conocieron como Caramelyk, pero no nací con él, no empecé con él; o sea, él tiene sus cosas, yo tengo las mías y a mí, la verdad, me gusta respetar el momento de cada quien”.

“Tengo 99 mil cosas que hacer, es un 1 por ciento de mi vida. No es como que no importa, sino que no soy el tipo de mujer que tenga el cien por ciento en un hombre. Están bien pendejas si piensan que un hombre va a ser su cien por ciento; perdón, están muy mal. Quiéranse, valórense”, expresó.

La mexicana explicó que los internautas deben entender que Caramelo debe cumplir con un rol de padre, pues para nadie es un secreto que tiene hijos con quienes está compartiendo. González dijo que tampoco en dos semanas dirá que él se convirtió en su todo, porque sería una completa mentira.

“Él está haciendo sus cosas, él tiene sus hijos, su familia, yo tengo mi familia, mi trabajo. Claro que es mi 1 por ciento. ¿Qué quieren? Que después de dos semanas que estemos juntos diga: ‘Caramelo es mi cien por ciento’. Sería muy estúpido. Nada que ver. Claro que es mi 1 por ciento. Después, a lo mejor, voy a decir: ‘Ay, es mi tal’. Pero llevamos dos semanas afuera”, añadió.

