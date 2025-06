Carlos ‘Caramelo’ Cruz y la verdad detrás de su decepción por Niurka Marcos

Carlos ‘Caramelo’ Cruz se convirtió en el ganador de “La Casa de los Famosos All-Stars” el pasado lunes y se llevó a casa $200,000 dólares. Tras obtener ese título, ha ofrecido entrevistas a diversos medios de comunicación, y una de ellas fue a People en Español, donde conversó sobre la persona que le causó una gran desilusión durante el reality show.

“La peor decepción que yo me llevé fue cuando pasó la reacción de Niurka, cómo nos trató, lo que le hizo a Manelyk. Como que salió algo que yo dije: ‘¿será algo que lo tenía guardado?’. Porque si tú dices que tienes amor y cariño para alguien real y genuino y de la noche a la mañana es como que ya tú eres lo peor”, contó al mencionado medio.

El dominicano expresó que sintió que de ninguna manera hubo esas ganas de demostrar un poco de afecto o empatía hacia Manelyk, con quien las cosas empezaron de una forma completamente distinta. Carlos considera que el comportamiento de Niurka Marcos fue inadecuado y quedó sorprendido por su drástico cambio durante la quinta temporada.

“No hubo ni siquiera un chin de amor o comprensión hacia ti porque cuando tú tienes amor hacia una persona, tú te sientes incómodo de alguna manera, o que tú tengas o no tengas la razón, tú como que te vas tranquilo y piensas y no hablas mal ni dices cosas así. Eso fue como para mí… Yo dije: ‘Guau, Es verdad que las personas hoy son tu amigo y mañana hacen cosas raras'”, expresó a People en Español.

Sin embargo, el ganador de esta temporada mencionó que en su corazón no hay espacio para tener odio hacia las personas que lo hirieron. Todo lo contrario, se siente tranquilo porque, desde su perspectiva, considera que con ese tipo de acciones no podrán ser personas plenas y que todo lo malo que vivió allí lo dejó atrás.

“Pero las cosas que pasan dentro de la casa pasan dentro de la casa. Yo soy una persona amor y cariño, no puedo tener rencor en mi corazón en verdad porque la gente con ese corazón nunca va a ser feliz. No me llevo nada negativa de la casa, lo negativo de la casa lo dejé ahí en la casa. Nada más cosas positivas en adelante y pensando en lo que va a pasar más adelante”, dijo.

Sigue leyendo:

· Carlos “Caramelo” Cruz rompe el silencio: ¿exconvicto o víctima?

· Maripily Rivera felicita a “Caramelo” por su victoria en “LCDLF All-Stars”

· ¡Qué película! Caramelo es el ganador de La Casa de los Famosos All-Stars