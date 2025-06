Karina Banda revela cómo superó los problemas de comunicación con Carlos Ponce 

Las presentadoras de televisión Karina Banda y Migbelis Castellanos han aprovechado el programa Desiguales para hablar de muchos aspectos de sus vidas, incluyendo cómo son sus matrimonios con Carlos Ponce y Jason Unanue, respectivamente.

En esta oportunidad, debatían sobre la importancia de la comunicación en la relación, algo que en ocasiones sienten que fallan los hombres. “A mí me incomoda muchísimo cuando le voy a contar un chisme a mi esposo y no le interesa el chisme”, bromeaba la conductora venezolana.

La doctora Nancy comentaba: “Es que tú eres muy chismosa, a los hombres no le gustan los chismes”.

Sin embargo, Karina Banda afirmó: “A mi esposa le encanta el chisme, doctora”.

Luego la conductora mexicana dijo que al comienzo de la relación le costaba que su pareja se comunicara con ella. “Carlos al principio no me hablaba, no me decía nada (…) pero llegó un punto en el que se fue acostumbrando y se dio cuenta también que era importante que habláramos porque eso nos evitaba algún problema, algún malentendido, entonces entendió que él es procomunicación”, explicó.

Además de esto, el aprendizaje lo ha trasladado el actor a otras relaciones como con sus hijos u otras personas.

Por su parte, Migbelis contó: “En mi casa yo apliqué que cuando yo estoy hablando y veo que él no me está prestando atención, yo digo ‘Jason también’ y él voltea de inmediato y dice ‘¿qué? ¿que yo qué?”.

La reflexión de la doctora Nancy fue acerca de ir enseñando a la pareja a entender las necesidades y una de ellas es expresar si hay alguna incomodidad.

