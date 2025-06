LeBron James avanza con la construcción de su casa en Beverly Hills

Las estrella del baloncesto LeBron James se ha tomado su tiempo para construir su mansión en Beverly Hills, California. Desde que compró la propiedad en 2020, hasta ahora es que se ven avances significativos.

James pagó $36.75 millones de dólares por la propiedad hace cinco años, una cifra bastante alta que igualmente estuvo por debajo de los $39 millones de dólares que se pedía por el lugar inicialmente.

Tres años después, la estrella de la NBA decidió demoler la casa existente y comenzar con un nuevo proyecto de construcción. Recientemente, ‘Realtor.com’ compartió fotos aéreas de la propiedad en la que se puede comprobar que la construcción ha avanzado.

La casa original de la propiedad fue construida en los años 30 y en el pasado perteneció a la pionera de las telenovelas Lee Phillip Bell, conocida por crear ‘The Young and the Restless’ y ‘The Bold and the Beautiful’.

La construcción ha tomado tiempo porque se está haciendo una residencia a medida para James, además del tiempo que tomó obtener los permisos para poder ejecutar el proyecto.

En las fotos que se compartieron recientemente se ve que la nueva estructura es bastante grande y con estilo moderno. Entre lo poco que se ve de la fachada destacan los ventanales y detalles en madera.

‘Realtor.com’ asegura que James está invirtiendo mucho dinero en la propiedad, pues como es común en las mansiones de Beverly Hills, esta residencia incluirá áreas verdes, piscinas, terrazas, sala de cine, bodega de vino y otros lujos.

Por los momentos no se puede asegurar si el jugador de baloncesto se mudará a la propiedad en lo que esté terminada, aunque todo parece indicar que así será, pues le está invirtiendo muy dinero y tiempo.

Sigue leyendo:

• LeBron James sigue haciendo historia: Sobrepasó marca de los 50,000 puntos en la NBA

• LeBron James sobre llegada de Luka Doncic a los Lakers: “Todavía es un poco surrealista”

• Hijo menor de LeBron James jugará con los Arizona Wildcats en la NCAA