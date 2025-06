Premian a las empresas con mayor compromiso con la comunidad en EE.UU.

Nuevos datos de Points of Light muestran que los líderes corporativos están expandiendo el voluntariado, impulsando el compromiso cívico y estableciendo nuevos estándares de impacto.

Points of Light, líder mundial en voluntariado, anunció a los homenajeados de The Civic 50 para 2025 y publicó su Informe Anual de Análisis y Perspectivas en la Conferencia Points of Light. Según nuevos datos, estas 50 empresas capacitaron a más de 460,000 empleados para dedicar 6.5 millones de horas de voluntariado, aportaron 6.25 veces más recursos financieros y en especie que la empresa estadounidense promedio y siguen innovando para movilizar a su fuerza laboral con fines benéficos.

Estas empresas no solo aportan más, sino que también establecen nuevas expectativas sobre lo que las empresas con compromiso con la comunidad pueden lograr. El voluntariado beneficia a las comunidades, a los empleados y a las empresas, impulsando el bienestar, fortaleciendo la cultura y fomentando el propósito. Los homenajeados de Civic 50 ejemplifican que el servicio es esencial, no un extra.

En su 13º año, The Civic 50 es el programa de reconocimiento al impacto social corporativo. Los galardonados se seleccionan en función de la evaluación del voluntariado de los empleados, la inversión en la comunidad, la estrategia de impacto social y la medición del desempeño.

“Los homenajeados de este año demuestran que cuando las empresas integran un propósito en su gente, estrategia y cultura, los resultados son extraordinarios”, afirmó Jennifer Sirangelo, presidenta y directora ejecutiva de Points of Light. “Juntos, demuestran que el servicio no es algo que las empresas simplemente hacen, sino que es parte integral de su identidad”.

Estas empresas representan un estándar de ciudadanía corporativa en ascenso. En promedio, involucraron al 41% de sus empleados en voluntariado externo, casi el doble de la media estadounidense del 23%. Las horas de voluntariado se mantienen por debajo de los niveles prepandemia, pero las tendencias revelan un enfoque de servicio más integrado y sostenible.

Cabe destacar que el 86% de los galardonados ofrecen tiempo libre para realizar voluntariado (VTO), en comparación con el 72% en 2019, lo que indica que las empresas están institucionalizando el compromiso cívico como un valor fundamental en el lugar de trabajo. Las causas con mayor apoyo fueron la educación (56 %) y el medio ambiente (50 %), lo que subraya el enfoque en la resiliencia comunitaria a largo plazo.

Premios a líderes del sector y voluntarios de Civic 50

· Líder del sector energético: Constellation

· Líder del sector financiero: KeyBank

· Líder del sector de tecnologías de la información: Hewlett Packard Enterprise

· Líder del sector de la salud: Blue Cross Blue Shield de Massachusetts

· Líder del sector industrial: Delta Air Lines

· Líder del sector de servicios públicos: Entergy Corporation

· Líder del sector de bienes de consumo básico: General Mills, Inc.

· Líder del sector de materiales: Dow, Inc.

· Líder del sector de consumo discrecional: Hasbro, Inc.

Para ver la lista completa de los homenajeados de The Civic 50 de 2025, ingrese aquí.

Sigue leyendo:

· US News & World Report revela las mejores empresas para trabajar en 2025-2026

· Encuesta a empleados estadounidenses revela los mejores lugares para trabajar en 2025

· Los elementos que una empresa debe tener para retener el talento