Arrestan a 60 personas tras una protesta de veteranos contra ICE frente al Capitolio

Un grupo de alrededor de 60 personas fue detenido a las afueras del Capitolio de EE.UU. el viernes en la noche, tras violar una línea policial de portabicicletas y dirigirse hacia las escaleras que llevan a la Rotonda del Capitolio, informó la Policía del Capitolio.

Los manifestantes estaban integrados por veteranos y familiares de militares, planeó una sentada en las escaleras del Capitolio para protestar contra el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines en servicio activo del presidente Donald Trump en Los Ángeles, así como el desfile militar previsto para este sábado, en el cumpleaños 79 del republicano, de acuerdo con un comunicado de prensa de los organizadores.

Un grupo de 75 personas aproximadamente se manifestaba frente al Tribunal Supremo, justo al frente del Capitolio, de acuerdo con un comunicado de la Policía del Capitolio. A la vez que el grupo abandonaba la zona, los oficiales empezaron a establecer perímetro de aparcamientos para bicicletas para mantenerlos alejados del Capitolio.

“Algunas personas derribaron el portabicicletas y cruzaron ilegalmente la barrera policial mientras corrían hacia la Escalinata de la Rotonda”, declaró la Policía del Capitolio. “Nuestros agentes bloquearon inmediatamente al grupo y comenzaron a realizar arrestos”.

La policía del Capitolio declaro que “todos serán acusados ​​de manifestación ilegal y de cruzar una barrera policial. Algunos también tendrán cargos por agresión a un agente de policía y resistencia al arresto”.

La protesta fue organizada por dos grupos de defensa: About Face: Veteranos Contra la Guerra y Veteranos por la Paz. La corta sentada tuvo lugar después de una protesta y una rueda de prensa, dice el comunicado de prensa de los organizadores, informó CNN.

“Queremos un futuro en el que invirtamos en el cuidado de los veteranos, en atención médica y en educación, no en un futuro en el que gastemos $50 millones de dólares en un desfile”, expresó Brittany Ramos DeBarros, veterana de combate del Ejército y directora organizadora de About Face: Veterans Against the War, en una declaración.

Los arrestos se produjeron en vísperas de una de las mayores concentraciones de personas previstas en Washington D.C. como motivo de la celebración de los 250 años del Ejército. Se espera que cientos de personas acudan a diferentes eventos en los alrededores del Capitolio, así como un desfile militar, cuyo precio se estima en unos $45 millones de dólares y en el que participarán soldados, tanques, aviones y otros equipos militares.

Asimismo, el Servicio Secreto de Estados Unidos estará a cargo de la seguridad del evento, que se mantendrá con una cerca parecida, la que los manifestantes presuntamente derribaron cerca del Capitolio el viernes en la noche, pero además será reforzada por miles de oficiales, 29 kilómetros de cercas anti-escalables, drones de vigilancia, francotiradores y muchas otras medidas de seguridad.

Por su parte, Matt McCool, agente especial a cargo de la Oficina de Campo de Washington, dijo que el Servicio Secreto y otros socios federales están verificando las protestas en Los Ángeles y en todo Estados Unidos, pero dicen que ya han planificado la probabilidad de protestas masivas este sábado.

Hasta el viernes en la noche, las autoridades no estaban monitoreando ninguna amenaza activa contra el desfile y los eventos cercanos.

