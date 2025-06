Julio César Chávez Jr. habla sobre el caso de Jaime Munguía

Julio César Chávez Jr., hijo del histórico boxeador mexicano Julio César Chávez, se pronunció sobre el reciente caso de dopaje por el que está atravesando su compatriota Jaime Munguía luego de dar positivo por metabolitos de testosterona de origen exógeno en una prueba de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) posterior a su combate contra el francés Bruno Surace.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Fight Hub, donde destacó que le resulta triste que ocurran este tipo de acontecimientos debido a que afecta en su carrera profesional por las sanciones que pueda recibir Munguía tras confirmarse el dopaje.

“Es muy mal el tema ese, muy mal. No sé la verdad, y si sé no te voy a poder comentar bien. Creo que a la edad de él uno tiene mucha testosterona todavía, eso es para uno que ya está viejo, no necesita. Munguía está mal asesorado , no sé, hoy me hice una prueba yo así que mejor no voy a decir nada”, expresó Chávez Jr.

Estas declaraciones ocurren en medio del proceso de preparación que realiza Julio César Chávez para poder enfrentarse el próximo 28 de junio contra el estadounidense Jake Paul; combate en el que espera demostrar un mayor nivel competitivo dentro de la categoría de peso crucero para mantener su carrera activa tras superar las adicciones que enfrentó los últimos años.

Recordemos que el propio Jaime Munguía, que se sometió a una segunda prueba de dopaje para apelar a sus acusaciones, deslindó por completo al entrenador Eddy Reynoso de las acusaciones que ha recibido estas semanas por parte de los fanáticos al considerar que él es el responsable de este problema que atraviesa actualmente.

“Queremos aclarar que Eddy Reynoso labora únicamente como entrenador de Jaime, él no está involucrado en su nutrición, suplementación y supervisión médica. Así mismo, nadie del equipo de Canelo Álvarez tiene algún rol en la supervisión del régimen de Jaime ni es de ninguna manera responsable de esta situación. Cualquier insinuación de que Reynoso o alguien relacionado con el equipo de Canelo tenga responsabilidad carece totalmente de fundamento y es injusta”, dijo el Team Munguía en un comunicado.

