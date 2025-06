Osmariel Villalobos tiene cruce de palabras con candidata en Miss Universe Latina

Mucho se dice que en los certámenes de belleza no todo es color de rosa y esto ha quedado demostrado recientemente con unas diferencias que ha tenido la modelo venezolana Osmariel Villalobos con Nathalia Nathalia Tasama en Miss Universe Latina.

Todo ocurrió en la nominación de este viernes, en donde cada una de las participantes debía votar para elegir a una de las candidatas que no tuvieron un desempeño tan bueno en la gala.

En esta oportunidad, la venezolana escogió a su compañera colombiana, quien considera no ha tenido la mejor actitud dentro del concurso y por ende debería salir.

“Te lo dije esta mañana, te hiciste la víctima para hacerme quedar mal con mis compañeras, pero la careta se te cayó y te digo algo, no puedes ni podrás apagar mi luz, Nathalia Tasama”, dijo Osmariel Villalobos.

Su mensaje causó revuelo en las redes sociales, pues hubo una gran cantidad de reacciones por parte del público. Algunos mensajes que se leyeron por esta situación fueron: “Osmariel sirviendo argumentos. Así es que se deben manejar las nominaciones, sin miedo al éxito”, “Osmariel en vez de ir al Miss Universo, debería ir a Villanas Cotizadas ajjaja”, “¿Alguien le puede decir a Osmariel que esto no es La Casa de los Famosos y la nominación no es un posicionamiento?”, “Gracias Osmariel por ponerle picante al concurso”, “Qué fuerte Osmariel”, “Osmariel está dando show y me encanta”.

La modelo es una de las candidatas más experimentadas en el juego, pues en su país tuvo una gran experiencia en programas de televisión, luego de haber participado en el Miss Venezuela y en el Miss Earth 2012, en donde logró ser una de las finalistas.

Luego, ha intentado probar suerte en los Estados Unidos con la participación en varios shows, incluyendo la tercera temporada del reality La Casa de los Famosos.

