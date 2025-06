Pepe Aguilar se sinceró sobre el motivo del distanciamiento con su hijo Emiliano

El cantante mexicano Pepe Aguilar se sinceró sobre el distanciamiento con su primogénito Emiliano Aguilar y aseguró que debido a esta situación no conoce a su nieta. “No conozco a la niña porque no me habla el güey”, dijo el cantante en una entrevista con Pati Chapoy.

Según explicó, en su momento trató de retomar el contacto con su hijo, pero acepta que esté concentrado en aspectos importantes de su vida como su hija, su pareja y su carrera musical.

“Lo busqué en su momento, claro. Yo creo que todo el mundo tiene el derecho de hacer con su vida lo que quiera. Y si él quería y necesita tener un tiempo para hacer su vida, y por primera vez ser lo que está haciendo, que es un hombre que hace su vida, y que trabaja, y que mantiene a su hija ya su pareja, y quiere hacerlo solo, ¿quién soy yo para detenerlo?”, precisó.

El cantante explicó cuál es el origen del distanciamiento con su hijo, algo que se remonta a la infancia de Emiliano. Según dijo Pepe Aguilar, Emiliano creció con su madre y cuando era un niño ella se lo llevó y lo alejó de su padre. Sin embargo, Pepe Aguilar no quiere repartir culpas al contar esta anécdota pero relató que la madre de su hijo se llevó todas sus pertenencias.

“Pasó que es un chavo que no creció conmigo, creció con su mamá. Yo no me alejé. Su mamá se lo llevó. Cuando yo no estaba en mi casa, así es… pero no estoy acusando a nadie. Fue hace 33 años. En la Ciudad de México, aquí vivíamos, y no nos llevábamos bien. Y un día ella optó por irse. Se llevó los muebles y el coche. Me dejó en una casa vacía”, explicó.

Pepe Aguilar aseguró que viajaba constantemente a Tijuana para visitar a su hijo pero realmente nunca vivió con él. A los 18 años se mudó con su padre pero explicó que la convivencia con Emiliano fue difícil ya que no se conocían realmente.

“Entonces sí, pues él no me conoció, no conoció las reglas de la casa bien, y yo no lo conocí a él, ni sabía qué bagaje traía cargando (…) Fue un tiempo de tratar de dar el mayor de los amores, el mayor de la comprensión. Él también necesitaba mucho a su papá, y yo me di cuenta de que le hice mucha falta durante todos esos años. Traté de compensar, pero no se puede. Él se siente más cómodo estando solo que estando conmigo por todas estas razones”, agregó.

A pesar de la distancia, Pepe Aguilar afirma que se siente orgulloso de su hijo mayor. “Yo lo amo. Sí. Incondicionalmente. Y me da mucho gusto que esté trabajando. Me da muchísimo gusto que esté cantando. Igual no le entiendo mucho a lo que hace, pero no la crítica, es una expresión. Y adelante, y ojalá le vaya muy bien, y creo que tiene con qué hacerlo”, aseguró.

