Gussy Lau asegura que Pepe Aguilar “congeló” su carrera tras escándalo con Ángela Aguilar

El cantante y productor Gussy Lau señaló al cantante Pepe Aguilar de supuestamente “congelar” su carrera tras el escándalo que protagonizó con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar. Hace un par de años se filtraron fotos de Gussy Lau y Ángela Aguilar dándose besos y destapando un supuesto romance entre ellos.

Gussy Lau, quien recientemente contrajo matrimonio, dijo a El Gordo y La Flaca que luego del escándalo cambió la relación profesional que tenía con Pepe Aguilar, con quien trabajaba desde hace tiempo.

“Cuando todo estaba bien con ellos, pues el plan era el contrato, ¿no? Ya sabes, ‘hay que llevarlo a cabo, hay que lanzar mi disco’. Se grabó el disco, Pepe lo produjo y todo. Cuando pasó el escándalo hubo el rompimiento de Pepe y mío”, dijo en la conversación.

La reportera le preguntó directamente a Gussy Lau lo siguiente: “hasta el momento, ¿Pepe te ha congelado?”. Ante esta pregunta el productor respondió que sí fue congelado debido a su contrato con Pepe Aguilar.

“Híjole, es que me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un contrato, ¿no?. Pero, en el contrato se supone que ellos iban a sacar mi música y no la van a sacar”, aseveró tajantemente el creativo.

@mariahurtadotv Ex pareja de #angelaaguilar #gussylau llegó cabizbajo a la ceremonia de los premios SESAC latina que es la asociación que regula los derechos de autor en la industria de la música en Estados Unidos y ahí aseguró que Pepe Aguilar le ha bloqueado su carrera en el ámbito musical.#pepeaguilar #dinastiaaguilar #sesaclatina ♬ original sound – Mariahurtadotv

Según explicó ha perdido oportunidades laborales por la limitante de su contrato con los Aguilar. “Entonces, si no la sacan y no puedo sacarla, y me han buscado disqueras como Universal, como Sony, para sacar mi música y no se puede, ¿cómo le llamo a eso?”.

En 2022 se generó una fuerte polémica cuando se filtraron fotos de Ángela Aguilar, quien en ese entonces tenía 18 años, en una actitud cariñosa e incluso compartiendo un beso con el músico Gussy Lau. El escándalo se originó porque Gussy Lau es 15 años mayor que Ángela, pero nunca confirmaron tener una relación. Ángela Aguilar expresó en ese momento que se sintió defraudada y violentada por la difusión de esas fotos sin su consentimiento.

“Me siento triste, defraudada… No puedo creer que estoy haciendo este video, me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran. Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen”, expresó en abril de 2022. “Me duele haber confiado en una persona que no debí confiar. Me duele haber sido defraudada por una persona que yo nunca en mi vida pensé (…) Me merezco la opción de decidir si voy a sacar y voy a salir en una relación o no lo voy a hacer, o si voy a sacar una foto o no la voy a sacar”, dijo.

Actualmente Ángela Aguilar está casada con el cantante Christian Nodal desde julio de 2024, mientras que Gussy Lau también contrajo nupcias en noviembre de 2024.

