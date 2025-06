Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, cancela show en EE.UU. para proteger a los migrantes

El rapero Emiliano Aguilar, hijo del cantante mexicano Pepe Aguilar, anunció la cancelación de su concierto en Los Ángeles con el objetivo de proteger a la comunidad latina que se encuentra en esa ciudad. Desde hace varios días el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha realizado redadas de migrantes en diversas ciudades de Estados Unidos. La comunidad latina se ha visto fuertemente afectada por esta situación y muchos artista han alzado la voz en contra de lo que consideran una violación a sus derechos.

Emiliano Agular tenía previsto presentarse en en el Ibiza Night Club, en Los Ángeles, el sábado 14 de junio. Sin embargo, el artista usó sus redes sociales para anunciar a sus seguidores la cancelación del evento ya que no quisiera poner en riesgo la seguridad de cualquier migrante que asista al concierto.

“El evento anunciado para este 14 de junio en Ibiza Night Club será cancelado. Entendemos la situación que está pasando nuestra gente y no queremos poner en riesgo a ningún integrante de nuestra comunidad. Mucha fuerza y que viva México cabrones”, escribió Aguilar en su comunicado.

Esta decisión de suspender el concierto fue aplaudida por la mayoría de seguidores de Emiliano Aguilar, quienes reconocieron la importancia de que un artista cancele un concierto para proteger al público.

Varios artistas se han pronunciado sobre la situación que están viviendo los latinos en Estados Unidos con las redadas en el país. Uno de los que se pronunció fue Pepe Aguilar quien compuso una canción en protesta.

La letra narra el sentir de quienes han pasado años fue de su tierra natal. “Se mira a mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir, y yo sin poder ir. Tengo muchos hijos, son grandes y ya no les entiendo, no hablan español. No ha sentido miedo el que no ha visto una camioneta de migración o una deportación”.

La cantante Becky G también usó sus redes sociales para protestar por las recientes políticas en contra de los migrantes. “Las personas atacadas hoy no son “extranjeros ilegales”, son seres humanos con DERECHOS. Debemos entender que un ataque contra ellos es un ataque contra NUESTRA DEMOCRACIA y un ataque contra lo que este país fue hecho para representar”, escribió la cantante junto con una serie de fotos familiares y recomendaciones legales para los afectados por esta situación.

