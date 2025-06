Peso Pluma y Kenia Os caminan tomados de la mano por Nueva York

En 2024 se comenzó a hablar sobre la relación de Peso Pluma y Kenia Os, aunque su noviazgo formalmente comenzó en febrero de este año. La pareja ha hecho pública su relación en redes sociales y dejándose ver con frecuencia en lugares públicos.

Recientemente, los dos fueron fotografiados en Nueva York. Se les ve tomados de la mano y besándose, disfrutando de su relación. Hay que recordar que este 14 de junio estarían cumpliendo cuatro meses de noviazgo.

Kenia Os y Peso Pluma posaron ante las cámaras en Nueva York. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Las fotos en Nueva York se comparten poco tiempo después de que la cantante mexicana hablara sobre su relación ante varias cámaras de medios de comunicación. Dijo: “Todos tenemos la oportunidad de encontrar nuestro príncipe azul, de enamorarnos y de amar libremente con respeto. Estoy viviendo una etapa muy linda en mi carrera y en mi vida personal”.

La relación entre Peso Pluma y Kenia Os comenzó el año pasado cuando trabajaron junto para la canción ‘Tommy & Pamela’, la cual es parte del álbum de Peso Pluma. Los rumores comenzaron desde la publicación del videoclip del tema.

¿Quién fue novia de Peso Pluma antes de Kenia Os?

Hay que recordar que en 2024 Peso Pluma también estuvo en boca de todos al terminar su relación con la argentina Nicki Nicole, supuestamente porque él le fue infiel. Se debe destacar que la relación entre ambos cantante comenzó de la misma forma que con Kenia Os, luego de participar juntos en el remix de ‘Por las noches’.

La ruptura se dio luego de un video viral en el que se veía a Peso Pluma con otra mujer en Las Vegas, Nevada.

En su momento, Nicki Nicole dijo en redes sociales: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto… Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”.

