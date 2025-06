Arzobispo pide cancelar concierto gratuito de Marilyn Manson en México

El arzobispo de San Luis de Potosí expresó su preocupación por el concierto que ofrecerá el cantante Marilyn Manson en la ciudad. Es por eso que el arzobispo envió una carta al gobernador para solicitar la cancelación de este show.

Jorge Alberto Cavazos, arzobispo de San Luis de Potosí, mandó una carta al gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, para pedir la cancelación del show de Marilyn Manson en la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Según dijo el arzobispo, la solicitud de la Iglesia Católica de la ciudad se debe a que conoce de manera general la historia del famoso cantante estadounidense. Explicó que la preocupación no viene solo de la Iglesia sino de la sociedad en general.

“Es algo que nos inquieta y nos entristece si se va a dar, y que he oído a muchas personas, de muchos jóvenes que están inquietos de que pasará eso”, dijo el arzobispo.”Sí he mandado una carta al respecto, al gobernador, pidiendo que en bien de la sociedad, en bien no solo de los cristianos, sino en general, hemos visto su historia. Es algo que no aporta una hermandad, una alegría”, precisó.

Cavazos aseguró que permitir la presentación de Marilyn Manson contraría la iniciativa del gobierno local de preservar los valores con la prohibición de los narcocorridos. Según dijo el religioso, Marilyn Manson se burla de la fe.

“El mismo gobierno ha puesto el tema de prohibir los narcocorridos. ¿Cómo vamos ahora a permitir que alguien se burle de las creencias o de la fe? Porque eso también es una forma de burlarse de la persona”, señaló.

Asimismo el Cavazos dijo que no se puede “propiciar ninguna insinuación del mal”. “Como iglesia, unidos a Cristo el Señor, no podemos propiciar ninguna insinuación del mal. Debemos rechazar todas esas situaciones”.

Tras las declaraciones del arzobispo, el gobernador respondió a la polémica aunque no mencionó directamente al cantante o a la solicitud de la iglesia. “Somos muy respetuosos de todos los gustos y géneros musicales. También de todas las religiones. Pero vivimos en un estado laico, y eso se debe respetar. Los queremos mucho, Dios los bendiga a todos”, dijo al concluir su mensaje en una transmisión en vivo mediante su cuenta de Facebook.

Otros de los artistas se cantarán gratis en Fenapo son Belinda, DJ Tiësto, Los Ángeles Azules, Café Tacuba, Reik, Grupo Frontera y Los Tigres del Norte.

