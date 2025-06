Justin Bieber se sincera y asegura que está “roto y con problemas de ira”

Después de meses de preocupar a sus seguidores, frases enigmáticas y una buena dosis de reflexiones con tono oscuro, Justin Bieber rompió el silencio de una manera bastante sincera y sin filtros a través de una publicación que subió a su cuenta de Instagram.

Este lunes, el cantante de 31 años, quien ha sido objeto de críticas por su comportamiento reciente, que incluye desde imágenes donde se le ve consumiendo sustancias hasta rumores sobre una posible crisis matrimonial con Hailey Bieber, decidió hablar no desde la excusa, ni el escándalo, sino desde la vulnerabilidad.

“Me insisten en sanar. ¿No creen que si hubiera podido sanar, ya lo habría hecho? Sé que estoy roto. Sé que tengo problemas de ira“, escribió sin rodeos.

Y es que, a pesar de su fama, su fortuna y esa vida de “ensueño” que muchos le adjudican, el canadiense ha demostrado una y otra vez que sigue siendo humano. De hecho, en esta publicación parece también estar respondiendo a ese sector del público y probablemente de su entorno que espera que él tenga todo resuelto solo porque es famoso.

En el mismo mensaje, el intérprete agregó con honestidad que ha intentado sanar.

“Intenté esforzarme toda mi vida para ser como quienes me decían que necesitaba sanar como ellos. Y eso solo me cansa y me enoja más. Cuanto más me esfuerzo por crecer, más centrado estoy en mí mismo“, aseguró.

En medio del caos interno que describe, Justin habló de su fe.

“Jesús es la única persona que me impulsa a querer que mi vida gire en torno a los demás. Porque, sinceramente, últimamente estoy agotado de pensar en mí mismo, ¿ustedes no?”, finalizó.

Como era de esperase, la publicación no tardó en hacer ruido. Muchos fans, amigos y hasta celebridades inundaron el post con toda clase de comentarios, algunos preocupados, otros enviando amor, y muchos aplaudiendo su honestidad.

Esta no es la primera vez que Justin Bieber alza la voz sobre su salud mental, pero sí es una de las más crudas. Y aunque algunos siguen señalando sus errores, sus excesos o sus silencios, lo cierto es que cada vez que decide abrir esa ventana a su intimidad, lo hace recordando que el proceso de sanar no es perfecto, y, definitivamente, tampoco es instantáneo.

De acuerdo con medios como TMZ y Page Six, en las últimas semanas, Bieber se ha visto envuelto en varios enfrentamientos tensos con los paparazzi, a quienes ha encarado diciéndoles que lo vean como un ser humano y respeten su privacidad.

Apenas este fin de semana se viralizó un video donde le dice a un grupo de camarógrafos que no tenía miedo de poner límites.

“No los conozco. Uno no va con desconocidos y les dice tonterías de la nada con una cámara en la cara. No importa si soy famoso o no. No importa si soy una figura pública“, les gritó el cantante.

Sigue leyendo: