El Bronx va a primarias municipales con una historia de extrema apatía electoral y una latente crisis de vivienda

Los residentes de El Bronx, que en más de un 64% son de origen hispano, ya no salen corriendo despavoridos de forma tan frecuente, por la acción de grandes pandillas, como hace unas décadas, cuando ese condado estaba señalado como uno de los más violentos del país. Ya eso cambió.

Pero en este 2025, cuando se debate el destino político del condado de la salsa, el merengue, el reggaeton y el hip hop, la inquietud más frecuente de sus residentes, es cómo sobrevivir en una economía inflacionaria, que sigue expulsando a sus residentes, por el aumento sostenido de la renta y el bajo inventario de viviendas asequibles.

Además de escoger al candidato a alcalde, los más de 720,000 electores registrados hasta ahora en El Bronx, tendrán la opción de escoger en las primarias de este 24 de junio, a otros aspirantes a cargos municipales más cercanos a su vecindario. Una contienda que se realizará el próximo mes de noviembre.

Esto significa que los ‘bronxites’ tienen la opción de renovar o reelegir a 13 concejales que los represente ante el Concejo Municipal y al presidente del condado.

Se trata de posiciones de liderazgo local, que de acuerdo con los balances políticos, para gran parte de los sufragantes y residentes, son funciones prácticamente desconocidas, en uno de los territorios neoyorquinos, además definido por poco entusiasmo en asuntos electorales.

“Tú me preguntas qué hace un concejal o el presidente del condado y yo no sé. Aquí en El Bronx, lo que hemos visto son edificios nuevos bellísimos, que no los pueden pagar los pobres. Lo que estamos viendo es más pobreza, desalojos, desempleo y gente drogándose en las calles” comenta la puertorriqueña Claudia Rivera, residente de Melrose.

Apatía política

En las últimas elecciones primarias de 2021, la participación en este condado apenas llegó al 19% . En una primaria especial de febrero de 2024, en el Distrito Asamblea 77, la participación fue 1%, lo que se califica como un caso extremo de apatía electoral.

Como expone un reporte de la Comisión de la Carta de la Ciudad de Nueva York (NYC Charter Commission), del total de los diez distritos comunitarios de la ciudad, con los porcentajes de participación más bajos en las pasadas elecciones primarias de 2021, siete fueron en circuitos electorales de El Bronx, específicamente en vecindarios de las minorías. Lo que significa, que la mayoría de los votantes no fueron blancos.

El circuito que incluye los vecindarios de Mott Haven, Port Morris, and Melrose, en donde más del 60% de la población es de origen latino, encabeza la lista de la apatía por comicios locales, en toda la ciudad.

La participación electoral en estos distritos electorales, solo es algo significativa en los comicios presidenciales.

Sorpresas electorales

El Bronx es además uno de los grandes bastiones del partido demócrata en el país. Históricamente el promedio de inscritos en el partido azul, supera el 75%.

Aunque en los últimos años, los sufragantes han dado algunas sorpresas.

En las pasadas elecciones presidenciales de 2024, el presidente Donald Trump avanzó notablemente en comparación con el 2020, logrando un apoyo del 27%, el más alto para un republicano desde la época de Ronald Reagan.

Pero ya en el contexto local, en una medición electoral de 2023, la republicana Kristy Marmorato, ganó como concejal en distrito 13 del Concejo Municipal, derrotando a la concejal Marjorie Velásquez, de origen puertorriqueño.

Es la primera vez que en 20 años, un republicano gana ese circuito, en donde se encuentran los vecindarios de Throggs Neck, Pelham Parkway, Morris Park y Pelham Bay.

Josefina Colón, comerciante y dirigente comunitaria, por 40 años ha sido testigo de lo que ocurre en los vecindarios de ese condado. Foto: Fernando Martínez Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

Mucha decepción

Precisamente, un condado extremadamente apático para la participación electoral, sigue siendo la unidad territorial con la tasa de pobreza más alta de la Gran Manzana. En 2023 fue de 27.9% en comparación con el 18.2% de la ciudad, contabilizó NYU Furman Center.

Allí también se han registrado el mayor número de órdenes de desalojos, en los últimos tres años, los mayores retos de salud pública para la Ciudad, con las tasas más altas de enfermedades como la diabetes y trastornos cardiovasculares.

Al 3 de junio de 2025, este condado registró el mayor número de desalojos residenciales en la ciudad de Nueva York, concretando 2,577. Esto representa una parte significativa del total de 7,395 desalojos en la ciudad. El condado de la salsa tiene la tasa de desalojo más alta de toda la ciudad, con un desalojo por cada 79 unidades.

Para la comerciante dominicana, Josefina Colón quien además ha sido una dirigente comunitaria combativa en el sur de El Bronx, se percibe mucha decepción en una población que después de la pandemia está “más agobiada por todo”.

“Los pequeños comerciantes están pagando más impuestos. En los nuevos edificios residenciales, un estudio chiquitico cuesta $3,000 la renta. Los dominicanos se vinieron para acá desde el Alto Manhattan, huyendo de la renta y aquí ahora también está impagable”, remarcó la isleña.

Josefina destaca que las ofertas de apartamentos asequibles no son solo muy reducidas, sino que se aplica es a través de un sistema de lotería que define como “injusto” y “ridículo”.

“Conozco gente que tiene 20 años esperando en una lotería. Y otra que aplica y al día siguiente tiene su apartamento. Observo mucha desilusión por el manejo que tiene la Ciudad. En general la gente está pasando más trabajo”, remató la dirigente.

Entre 2010 y 2024, este condado añadió 51,502 nuevas viviendas, de las cuales 15,954 eran a precio de mercado y 35, 266 para personas con bajos ingresos, de acuerdo al reporte de NYC Furman Center.

La renta promedio media en El Bronx aumentó de $1,250 en 2006 a $1,400 en 2023. Esto representa un aumento del 12% durante el mismo período. La tasa general de vacancia de alquileres fue del 2.1 % en 2023. Una de las más bajas en la historia.

La actual presidenta del condado de El Bronx, Vanesa Gibson aspira la reelección. (Foto: Cortesía VG Office)

Gibson versus Salamanca

La actual presidenta del condado de El Bronx, Vanessa Gibson ha sido la primera mujer afroamericana elegida en ese cargo y en estas internas demócratas aspira ser reelecta. Antes esta posición, estuvo ocupada por tres latinos Ruben Díaz Jr., Adolfo Carrión Jr. y Fernando Ferrer.

Como se recordará, el legado de Ruben Díaz Jr, tras doce años consecutivos como presidente de ese condado, no fue suficiente para apalancar la candidatura de varios hispanos que aspiraban sustituirlo en el cargo, lo cual dio paso a Gibson en esta posición.

En estas internas, la actual titular en este alto cargo municipal, deberá medirse con el concejal Rafael Salamanca Jr, (Distrito 17) de origen puertorriqueño, quien busca destronarla de esa posición.

Gibson defiende su administración de los últimos tres años, advirtiendo que ella “como nadie” entiende los desafíos de las comunidades hispanas de su condado.

“Me he dedicado a ayudar a las familias latinas de El Bronx no solo a sobrevivir, sino también a salir adelante y prosperar. Bajo mi liderazgo, he lanzado iniciativas de empoderamiento económico, he organizado ferias de empleo, he ampliado la capacitación laboral, he aumentado el acceso a subvenciones para pequeñas empresas y he apoyado a quienes compran su primera vivienda”, asegura la aspirante a la reelección.

Asegura que tiene balances claros de cómo se ha empezado ha construir un condado más asequible, saludable y seguro para todos.

“Desafortunadamente, mi oponente ha llevado a cabo una campaña alarmista al estilo Trump, que distrae de los verdaderos problemas. Si toma el control, corremos el riesgo de volver a un capítulo oscuro de nuestra historia, del cual nos esforzamos por recuperarnos“, comentó en un comunicado.

Gibson ha recibido el respaldo de los congresistas hispanos de El Bronx, como Adriano Espaillat y Ritchie J. Torres y de gran parte del liderazgo latino en el Concejo y en la cámara municipal.

Por su parte, su contrincante Rafael Salamanca Jr, se medirá en un proceso bajo una línea de campaña: Se atribuye la responsabilidad de traer 10,000 nuevas viviendas asequibles a su distrito, también destaca las inversiones que ha realizado como concejal en escuelas públicas y cámaras de seguridad en parques y áreas de juego en vecindarios como Mott Haven-Port Morris, Melrose, Hunts Point, Longwood, Morrisania, Crotona y Soundview.

“Quiero ofrecer una opción diferente y la visión que tengo de un condado más asequible y seguro. Creo que eso es lo que nos falta ahora mismo. Merecemos un condado mejor administrado“, ha destacado a medios locales.

Los registros municipales indican que Salamanca encabeza la recaudación de fondos, disponiendo de mayores recursos económicos para su campaña. Por su parte, Gibson se beneficia de un significativo respaldo político.

Los presidentes de los condados representan los intereses de los residentes de sus localidades ante la Alcaldía y el Concejo Municipal y las agencias de la ciudad. Actúan como defensores de las necesidades locales, como vivienda, servicios, transporte y salud.

Además, nominan miembros a juntas comunitarias que asesoran sobre planificación y servicios locales. Desarrollan planes estratégicos para el desarrollo del condado y colaboran con el Departamento de Planificación Urbana de NYC.

El concejal Rafael Salamanca, del distrito 17 de El Bronx, destaca que como concejal ha hecho un trabajo legislativo para promover las viviendas asequibles. (Foto: Fernando Martínez) Crédito: Fernando Martínez | Impremedia

Renovando la cámara

En El Bronx se escogerán 13 concejales que representarán a los distritos electorales 14,15,16,17 y 18.

La dirección del Partido Demócrata de El Bronx respalda a cinco candidatos en ejercicio que buscan la reelección: Eric Dinowitz (Distrito 11), Kevin C. Riley (Distrito 12), Pierina Ana Sanchez (Distrito 14), Oswald Feliz (Distrito 15), Althea Stevens (Distrito 16) y Amanda Farías (Distrito 18).

Tres de estos candidatos son de origen hispano, y en el caso de la concejal Amanda Farías, se convirtió en la líder de la mayoría demócrata en el Concejo Municipal y designada como la “número dos” de esa cámara.

Farías nació y creció en Soundview en El Bronx y es parte de la segunda generación de inmigrantes puertorriqueños y dominicanos.

Datos:

64% de los residentes del sur de El Bronx son de origen hispano, seguido de los afroamericanos (31%), de acuerdo con proyecciones del Censo 2020.

32% son los residentes nacidos en el extranjero.