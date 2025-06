¿Hígado Graso? Prepara en casa estas 3 bebidas detox para limpiarlo

Encargado de más de 500 funciones vitales del organismo, el hígado es clave para eliminar toxinas, ayudar a metabolizar nutrientes, almacena vitaminas y minerales. Para mantenerlo en buen estado hay algunas bebidas que podemos preparar en casa que promueven la desintoxicación natural de este importante órgano.

La doctora Adrienne Youdim, especialista en nutrición y pérdida de peso, explica a The Healthy que “el hígado, los riñones, el sistema gastrointestinal, los pulmones e incluso la piel participan en la desintoxicación o limpieza del cuerpo de sustancias o desechos no deseados”.

El hígado procesa la sangre que viene de los intestinos antes de distribuirla al resto del cuerpo, metabolizando y descomponiendo las toxinas y sustancias químicas, incluyendo medicamentos, drogas y alcohol.

Los expertos coinciden en afirmar que el hígado tiene un proceso natural de desintoxicación, que puede mejorar con alimentos naturales que se pueden integrar a la alimentación diaria.

Conoce 3 bebidas que limpian el hígado

Todo proceso de desintoxicación debe ser bajo vigilancia médica, hay la creencia que las infusiones y los productos naturales pueden mejorar la salud, tal como lo respaldan los estudios científicos, esta puede causar efectos secundarios, por lo que es primordial la evaluación de cada caso.

Jugo de remolacha

La remolacha tiene compuestos que ayudan a la depuración natural del cuerpo. Crédito: Shutterstock

El jugo elaborado con remolacha roja tiene un alto perfil rico en vitaminas, minerales, fenoles, carotenoides, nitratos, ácidos ascórbicos y betalaínas que con beneficios para la salud hepática. La remolacha tiene un efecto en la disminución de las enzimas hepáticas, según un estudio de la National Library Of Medicine.

El estudio concluyó que “el jugo de remolacha tiene potencial como tratamiento eficaz para la enfermedad del hígado graso no alcohólico (EHGNA) en adultos”.

Café

El café contiene compuestos que ayudan a depurar el organismo. Crédito: Shutterstock

El café es una bebida de alto consumo a nivel mundial que se asocia a la prevención de la enfermedad hepática por diversas causa. El consumo moderado de café puede reducir el riesgo de cirrosis, una mejora en las enzimas hepáticas (ALT, AST y GGTP) y la hepatitis B y C, según un estudio publicado Journal of Clinical and Experimental Hepatology.

Los especialistas recomiendan beber al menos de 2 tazas al día en pacientes con enfermedad hepática preexistente.

Té verde

El té verde está lleno de antioxidantes que combaten el daño celular. Crédito: Shutterstock

El té verde es una de las bebidas más populares del mundo, rico en antioxidantes y nutrientes con propiedades de mejorar la salud, asociadas a la reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares, la pérdida de peso y desintoxicación del hígado.

Según una investigación International Journal of Molecular Medicine, las pruebas realizadas en roedores demostraron que las catequinas promueven del té verde, promueven el metabolismo lipídico en el hígado, atenúan el peso corporal y la adiposidad.

