Miss Universe Latina: conoce a la nueva eliminada del programa

Lidia Venegas, modelo mexicana, se convirtió en la nueva eliminada del programa Miss Universe Latina, en el que buscan a la representante de la comunidad hispana en los Estados Unidos para que participe en el principal concurso de belleza del mundo.

En la gala de esta domingo, David Salomón anunció la noticia al público. “Jacky, ha sido unánime, tal y como dijo Aracely, esto es como un compendio de lo que vemos en ustedes y lo que esperamos. Es bien difícil anunciar hoy el nombre de la persona que abandona Miss Universe Latina”, dijo en el reality show.

Luego de esto, explicó que rescataban a la argentina Natalí Rodríguez por el desempeño que ha tenido.

Por esta razón, quien salió fue Lidia Venegas, quien pertenecía al equipo Rubí, liderado por Zuleyka Rivera.

La puertorriqueña abrazó a su pupila y le comentó: “Ve muy orgullosa a tu casa, abraza a tu familia”.

Además, le dijo que usara esta experiencia para seguir poniéndole ganas y así alcanzar sus sueños.

Los usuarios en las redes sociales reaccionaron a esta publicación con cientos de mensajes que escribieron en la cuenta en Instagram de Telemundo Realities.

Algunas de las opiniones que se leyeron fueron: “No fue justa esta eliminación, dejando un mensaje tan claro. Me pregunto, ¿qué evalúan los jueces? Por qué si es pregunta ella fue la mejor y conecta con el público. Todo por dejar los equipos a la par y no por justos”, “Un domingo se va una del equipo esmeralda y el otro domingo equipo rubí fin del comunicado.. Telemundo y sus programas”, “Si la elección a salvación era por respuesta, debió irse Natalia porque no dejó ningún mensaje, ni porque habló de su mamá logró conectar, las otras dos chicas respondieron muchísimo mejor su pregunta y dejaron un mensaje claro”.

